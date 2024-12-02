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Вяльбе — о слабых результатах Большунова: Он же не робот

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о результатах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в текущем сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, Большунов на первом этапе Кубка России смог завоевать лишь серебряную награду в гонке на 15 км свободным стилем. В спринте и гонке на 15 км классическим стилем спортсмен не попал в тройку призеров.

На втором этапе Кубка России Александр Большунов финишировал седьмым в гонке на 10 км классическим стилем и занял итоговое 19-е место в спринте.

«Все мы люди, поэтому давайте просто спокойнее относиться к результатам Саши Большунова. Все придет в свое русло. Он же не робот, он человек, дайте ему время полностью восстановиться. Болезнь у него все-таки не была такой простой, чтобы он так быстро набрал форму. У нас сейчас и Алексея Червоткина нет, и Никита Денисов не бежит. То есть все ребята реально болели, и Большунов еще не совсем восстановился. К Новому году Саша, конечно, обретет свою привычную форму», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

После первого этапа Кубка России Большунов рассказал, что потерял месяц подготовки из-за болезни, в связи с чем приходится постепенно возвращать форму по ходу сезона.

В прошлом сезоне Александр Большунов выдал победную серию из 23-х гонок подряд.