Вяльбе заявила, что ее слова о Большунове вырвали из контекста

Накануне, в рамках круглого стола Государственной думы РФ по вопросу импортозамещения, Вяльбе заявила, что в Центре спортивной подготовки сборных команд России Большунов получает 140 тыс. рублей в месяц. Также она отметила, что достойные деньги спортсмен зарабатывает только благодаря спонсорским контрактам.
Позже Большунов ответил, что никогда не жаловался на зарплату в сборной России и воспринял слова Вяльбе как оскорбление.
«Я разве сказала, что он жалуется на свою судьбу? У меня с Большуновым нет никаких недоразумений. Но кто-то вырвал одну фразу из контекста и решил позвонить Саше. Если привести мою полную фразу, то тогда, наверное, все будет ясно. Я говорила о том, что у меня спортсмены не могут бегать в ботинках российского производства, потому что они за рекламу инвентаря иностранных производителей получают деньги. А российский производитель эти деньги им платить не будет. Точно так же, как и за использование лыж отечественного производства. Он не получает, как футболисты, миллионы рублей. Саша получает 140 тыс. рублей. Я не говорю, что он жалуется на жизнь, но это же немного разные вещи. Вот так всегда: журналисты вырвут одну фразу из контекста, а потом происходит какое-то недопонимание.
Вчера выступил заместитель министра промышленности РФ и сказал, что мы уже готовы одевать и обувать даже представителей спорта высших достижений. А я не готова бегать на этих лыжах, которые делают у нас в стране. Это первое, потому что они реально не для спорта высших достижений. И второе, что я сказала: наши спортсмены не получают такие деньги, как футболисты, они получают небольшие зарплаты. Разве это не так? Это так. И они получают за рекламу. А даже если спортсмен перейдет на использование российских ботинок, то с ним ни одна лыжная фирма не захочет заключать контракт. И не будет платить деньги. То есть лыжи ему дадут, а деньги за рекламу платить никто не будет. Я все объяснила дословно. Я ни в коем случае не сказала, что кто-то из моих спортсменов жалуется на жизнь. Мы стараемся и делаем для них все, что только в наших силах», — сказала Вяльбе.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).