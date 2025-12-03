Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии готовы выдавать визы российским спортсменам

Российские спортсмены смогут подавать заявки на въезд в Норвегию для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает телеканал NRK.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус и, при одобрении, участвовать в международных стартах, включая Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

В сезоне-2025/26 в Норвегии будет проведено порядка десяти соревнований под эгидой FIS.

«Гражданам России, как правило, не выдается гостевая виза в Норвегию, если поездка совершается в туристических или иных целях, не являющихся необходимыми. Однако одной из целей, дающих основание и возможность выдачи визы, является участие профессиональных спортсменов и сопровождающего их персонала в спортивных мероприятиях в Норвегии», — сказано в сообщении.

В мае 2024 года правительство Норвегии запретило выдавать визы россиянам. Запрет действует как на туристические поездки в страну, так и на транзитные поездки российских граждан в другие страны шенгенской зоны.