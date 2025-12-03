В Норвегии готовы выдавать визы российским спортсменам

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус и, при одобрении, участвовать в международных стартах, включая Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.
В сезоне-2025/26 в Норвегии будет проведено порядка десяти соревнований под эгидой FIS.
«Гражданам России, как правило, не выдается гостевая виза в Норвегию, если поездка совершается в туристических или иных целях, не являющихся необходимыми. Однако одной из целей, дающих основание и возможность выдачи визы, является участие профессиональных спортсменов и сопровождающего их персонала в спортивных мероприятиях в Норвегии», — сказано в сообщении.
В мае 2024 года правительство Норвегии запретило выдавать визы россиянам. Запрет действует как на туристические поездки в страну, так и на транзитные поездки российских граждан в другие страны шенгенской зоны.