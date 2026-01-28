Ричмонд
Вероника Степанова раскритиковала паузу в календаре

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова выразила недоумение из-за продолжительного перерыва в российских лыжных стартах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Этап Кубка России завершился 25 января в Сыктывкаре, и следующими официальными стартами станут гонки чемпионата страны, которые пройдут 25 февраля на трассах Южно-Сахалинска. Такое решение вызвало вопросы у олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

«Мне не понять, почему в самый снежный, самый зимний месяц года у нас перерыв в соревнованиях на целых пять недель. Но этой мой шанс больше провести времени с дочерью Диной. А если у вас нет пока своей “Дины”, то самое время залезть в постель и как следует подумать над этим!» — написала Степанова в телеграм-канале.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры, где российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в нейтральном статусе.

Вероника Степанова — чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине в эстафетной гонке. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.