В ФЛГР отреагировали на отказ CAS рассмотреть апелляцию Большунова

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об отказе комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотреть апелляцию Александра Большунова на невыдачу нейтрального статуса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Накануне стало известно, что выездная комиссия CAS не будет рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на решение о недопуске на Игры в Милане в нейтральном статусе.

— Консультировался ли Большунов с федерацией по поводу подачи апелляции на отказ в выдаче нейтрального статуса?

— У него же есть тренер и свои юристы, они сами там обсуждают. Скорее всего, консультации были через Елену Валерьевну (Вяльбе).

Мое мнение, что надо допускать команду в полном составе, включая Большунова, Червоткина и остальных. Кто сильнейший, тот и должен выступать. Как Норвегия, Франция, все на равных условиях. Чем мы хуже? Выступать должны сильнейшие. Всем остальным неполноценные чемпионаты мира и Олимпийские игры зачем нужны? Сильнейших лыжников просто не допускают, — приводит слова Крянина «Матч ТВ».

Александр Большунов не выступал на международных соревнованиях с февраля 2022 года.


Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.