В ФЛГР отреагировали на отказ CAS рассмотреть апелляцию Большунова

— У него же есть тренер и свои юристы, они сами там обсуждают. Скорее всего, консультации были через Елену Валерьевну (Вяльбе).



Мое мнение, что надо допускать команду в полном составе, включая Большунова, Червоткина и остальных. Кто сильнейший, тот и должен выступать. Как Норвегия, Франция, все на равных условиях. Чем мы хуже? Выступать должны сильнейшие. Всем остальным неполноценные чемпионаты мира и Олимпийские игры зачем нужны? Сильнейших лыжников просто не допускают, — приводит слова Крянина «Матч ТВ».