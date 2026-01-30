В ФЛГР отреагировали на отказ CAS рассмотреть апелляцию Большунова

Накануне стало известно, что выездная комиссия CAS не будет рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на решение о недопуске на Игры в Милане в нейтральном статусе.
— Консультировался ли Большунов с федерацией по поводу подачи апелляции на отказ в выдаче нейтрального статуса?
— У него же есть тренер и свои юристы, они сами там обсуждают. Скорее всего, консультации были через Елену Валерьевну (Вяльбе).
Мое мнение, что надо допускать команду в полном составе, включая Большунова, Червоткина и остальных. Кто сильнейший, тот и должен выступать. Как Норвегия, Франция, все на равных условиях. Чем мы хуже? Выступать должны сильнейшие. Всем остальным неполноценные чемпионаты мира и Олимпийские игры зачем нужны? Сильнейших лыжников просто не допускают, — приводит слова Крянина «Матч ТВ».
Александр Большунов не выступал на международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.