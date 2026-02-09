Губерниев упрекнул Вяльбе в отсутствии поддержки Коростелева

22-летний россиянин занял в дебютной для себя олимпийской гонке четвертое место. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом. Коростелев уступил Клебо 3,6 секунды, а от медали его отделили всего 1,5 секунды.
«Конечно, предполагалось, что Савелий попробует навязать борьбу в скиатлоне, но сегодня он выступил выше всяких похвал. Да, немножко подъемы проиграл, но объективно ему было очень сложно. В любом случае он — большой молодец, учитывая то, что француз еще и правила нарушал. И наша делегация небольшая — молодцы, что подали протест. Как бы там ни было, четвертое место — наше, а олимпийская шестерка в лыжах — это очень почетно. И я не удивлюсь, если Коростелев выиграет медаль на Олимпиаде, почти в этом уверен. Он — достаточно универсальный лыжник», — сказал Губерниев.
Также Губерниев обрушился с критикой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за отсутствие поддержки Коростелева в тот момент, когда он борется за олимпийские медали.
«А что это у нас Президент ФЛГР молчит как рыба об лед? Наш лыжник за медали Олимпиады борется и тишина… Где поддержка? Сказать нечего? Или сказал кто замолчать? Стыдно молчать сейчас, очень стыдно», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
На Олимпийских играх Коростелев выступит еще в трех дисциплинах: спринте (10 февраля), гонке с раздельным стартом на 10 км (13 февраля) и масс-старте на 50 км (21 февраля).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.