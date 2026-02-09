Губерниев упрекнул Вяльбе в отсутствии поддержки Коростелева

«Конечно, предполагалось, что Савелий попробует навязать борьбу в скиатлоне, но сегодня он выступил выше всяких похвал. Да, немножко подъемы проиграл, но объективно ему было очень сложно. В любом случае он — большой молодец, учитывая то, что француз еще и правила нарушал. И наша делегация небольшая — молодцы, что подали протест. Как бы там ни было, четвертое место — наше, а олимпийская шестерка в лыжах — это очень почетно. И я не удивлюсь, если Коростелев выиграет медаль на Олимпиаде, почти в этом уверен. Он — достаточно универсальный лыжник», — сказал Губерниев.