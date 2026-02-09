Итальянский лыжник: Коростелев заслуживал медаль в скиатлоне

8 февраля российский лыжник Савелий Коростелев занял 4-е место, проиграв победителю Йоханнесу Клебо 3,6 секунды. При этом от бронзы его отделили 1,5 секунды. Сам Барп стал 14-м, отстав от лидера более чем на минуту.
«Он умничка! Мне безумно жаль, что он приехал четвертым. Он точно заслужил медаль. Но у него, как и у меня, еще будут другие гонки. Я очень надеюсь взойти с ним на подиум», — сказал Барп в интервью Okko.
Элиа Барп признался, что Коростелев научил его нецензурным ругательствам на русском языке.
«Вообще-то, я знаю в основном маты. Но мы большие друзья. Надеюсь, с ним потренироваться в будущем. Я хочу получать опыт с ним», — добавил Барп.
После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку .Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.