Коростелев объяснил свой провал в олимпийском спринте

22-летний россиянин не смог отобраться в ¼ финала, показав 35-й результат среди 94 участников. Победителем квалификации стал шестикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, которому Коростелев проиграл 12,5 секунды.
«Надо анализировать. Жесткая трасса по сравнению со вчерашним днем, но и раннее утро — будет скоро разбитая. В прошлый раз тоже было сложно на спринте, но это была усталость во время “Тур де Ски”. Сегодня не знаю, что произошло. Не жалею, что принял участие в спринте. Восстановимся», — сказал Коростелев в эфире Okko.
В воскресенье, 8 февраля, Коростелев провел дебютную олимпийскую гонку, финишировав четвертым в скиатлоне. В Италии Коростелев выступит еще в двух дисциплинах — гонке с раздельным стартом на 10 км (13 февраля) и масс-старте на 50 км (21 февраля).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.