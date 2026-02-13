Ричмонд
Коростелев занял 15-е место в «разделке» на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

22-летний россиянин преодолел дистанцию в 10 км свободным стилем за 21 минуту 42,3 секунды. Победителем гонки и трехкратным чемпионом Игр-2026 стал норвежец Йоханнес Клебо, которому Коростелев уступил 1 минуту 6,1 секунды.

Ранее Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне и 35-м в квалификации к спринту, не сумев выйти в финальную часть соревнований. Заключительной гонкой для россиянина на Олимпиаде станет масс-старт классическим стилем на 50 км, который пройдет в предпоследний день Игр, 21 февраля.

Днем ранее российская лыжница Дарья Непряева заняла в индивидуальной гонке 21-е место. В скиатлоне она была 17-й, а квалификацию к спринту закончила на 36-м месте и также не сумела выйти в финал.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.