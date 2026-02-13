Коростелев занял 15-е место в «разделке» на Олимпиаде-2026

Ранее Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне и 35-м в квалификации к спринту, не сумев выйти в финальную часть соревнований. Заключительной гонкой для россиянина на Олимпиаде станет масс-старт классическим стилем на 50 км, который пройдет в предпоследний день Игр, 21 февраля.