Король Швеции пошутил над жестким падением лыжницы на Олимпиаде

14 февраля во время лыжной эстафеты шведка Эбба Андерссон дважды упала на своем этапе и потеряла много времени, в итоге ее партнерши, несмотря на статус фавориток гонки, уступили золотые медали норвежкам.
Король Швеции Карл XVI Густав поддержал команду, которая стала второй, но рассчитывала на золото.
«Обычно говорят, что золото проигрывают, но в этот раз вы выиграли серебро. Понимаю, ваше разочарование из-за упущенного золота. Я тоже был довольно разочарован. Но тот отыгрыш, который вы совершили, войдет в историю. Эбба, фантастика. Вот это падение! Никогда не видел, чтобы лыжники так “летели по воздуху.”, — приводит слова короля SVT.
Травмы на олимпийских трассах ранее получили норвежка Кристине Шистад, разбившая в кровь лицо, и американка Джессика Диггинс, сломавшая ребро. Выступающая под нейтральным флагом российская лыжница Дарья Непряева считает, что на Олимпиаде очень опасные трассы, при прохождении спусков нельзя терять концентрацию.
Карлу XVI Густаву 79 лет. Он вступил на престол в сентябре 1973 года.