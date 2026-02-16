Впервые в истории на одной Олимпиаде выступили мать и сын

Шлепер дебютировала на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано и с тех пор пропустила лишь одну Олимпиаду — в Сочи в 2014 году. Ее наилучшим результатом было десятое место в слаломе Турине-2006. Также Шлепер 11 раз принимала участие в чемпионатах мира и 194 раза выступала на этапах Кубка мира. В 2005 году она одержала свою единственную победу в слаломе и еще трижды поднималась на подиум.