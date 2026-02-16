Впервые в истории на одной Олимпиаде выступили мать и сын

18-летний спортсмен занял 53-е место в гигантском слаломе, показав после двух попыток время 2 минуты 48,08 секунды. Он уступил победителю Лукасу Пиньейро Бротену из Бразилии чуть более 23 секунд.
12 февраля в супергиганте выступила мать Гаксиолы — 46-летняя Сара Шлепер, которая заняла 26-е место, став последней среди финишировавших. На Олимпиаде Шлепер установила сразу три рекорда: она стала самой возрастной горнолыжницей на Олимпиаде, первой горнолыжницей, выступившей на семи Олимпиадах и первой спортсменкой, которая выступила на одной Олимпиаде вместе со своим сыном.
Шлепер дебютировала на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано и с тех пор пропустила лишь одну Олимпиаду — в Сочи в 2014 году. Ее наилучшим результатом было десятое место в слаломе Турине-2006. Также Шлепер 11 раз принимала участие в чемпионатах мира и 194 раза выступала на этапах Кубка мира. В 2005 году она одержала свою единственную победу в слаломе и еще трижды поднималась на подиум.
В январе 2008 году у Шлепер родился сын Лассе, после чего она вернулась в спорт и провела еще три сезона. В декабре 2011 года Шлепер приняла решение завершить карьеру в 32 года — американка символически съехала со склона в Линце (Австрия), держа на руках своего трехлетнего сына.
Летом 2014 года Шлепер решила возобновить карьеру и выступать за Мексику — родину своего мужа Федерико, который является не только отцом Лассе, но и его тренером. Олимпийские игры в Италии стали для Шлепер третьими, на которых она выступает под мексиканским флагом. На церемонии открытия Олимпиады-2026 ей доверили нести флаг страны.
Сара Шлепер уже завершила свое выступление на Олимпиаде, а Лассе Гаксиола сегодня примет участие в соревнованиях по слалому. Примечательно, что он выступает на Играх в 18 лет — ровно в том же возрасте, в котором его мать дебютировала на Олимпиаде-1998.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, среди которых горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.