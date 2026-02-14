Ричмонд
Спортсмен из Южной Америки впервые в истории выиграл медаль на зимних ОИ

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен победил в гигантском слаломе.

Источник: Getty Images

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Общее время 25-летнего Бротена за две попытки составило 2 минуты 25,00 секунды.

Вторым стал швейцарец Марко Одерматт (отставание 0,58 секунды), бронза досталась его соотечественнику Лоику Мейару (+1,17).

Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад.

Бротен, сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав.

Горнолыжник объявил об уходе из спорта, но в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию. В ноябре 2025-го он принес сборной Бразилии первое в истории золото на этапе Кубка мира.

Олимпиада продлится до 22 февраля.