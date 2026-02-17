Вонн — о возвращении в США после травмы на ОИ: Ощущается потрясающе

Напомним, Вонн выступила на Олимпиаде спустя неделю после разрыва крестообразной связки. Во время соревнований по скоростному спуску она пережила страшное падение, зацепившись за ворота и потеряв равновесие в воздухе. Вонн была эвакуирована с олимпийской трассы на вертолете. Позднее стало известно, что спортсменка получила перелом большой берцовой кости ноги и перенесла четыре операции.
«Не стояла на ногах уже больше недели… лежу неподвижно в больничной койке с момента своей гонки. И хотя я пока не могу встать, возвращение на родную землю ощущается потрясающе. Огромное спасибо всем в Италии за отличный уход за мной», — написала Вонн на своей странице в соцсетях.
Также ранее Вонн заявила, что намерена вернуться в спорт.
Линдси Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Американка является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.