Победитель Олимпиады пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.
«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом Пекина в эстафете 4×10км. В 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира (скиатлон и командный спринт). В сезоне-2016/17 он выиграл многодневку «Тур де Ски».
Ранее Вяльбе рассказала, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые выступают на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, также не примут участия в чемпионате России.
Савелий Коростелев и Дарья Непряева после Игр-2026 примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Шведский этап Кубка мира пройдет с 27 февраля по 1 марта.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. Коростелеву и Непряевой осталось принять участие в одной гонке — масс-старте на 50 км. Мужской лыжный марафон пройдет 21 февраля, женский — 22-го числа.