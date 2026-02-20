Филиппов: Выступать под нейтральным флагом неприятно

Накануне Филиппов принес России первую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он стал вторым в финальном забеге спринта в ски-альпинизме.
«Многие спрашивают какого это выступать под нейтральным флагом — да, это неприятно, но ни один человек меня еще не спросил из какой страны я родом. Все и так знают.
Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал и у меня ее должны отобрать», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.
Чемпионом в спринте стал испанец Ориоль Кардона Коль, бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.
Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Филиппову будет присвоено звание заслуженного мастера спорта.
Ски-альпинизм впервые включен в программу Олимпийских игр. На данный момент было разыграно два комплекта наград — в мужском и женском спринте. 21 февраля Филиппову предстоит выступить в смешанной эстафете, где он сможет побороться за вторую награду на Играх.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.