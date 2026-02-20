Филиппов: Выступать под нейтральным флагом неприятно

«Многие спрашивают какого это выступать под нейтральным флагом — да, это неприятно, но ни один человек меня еще не спросил из какой страны я родом. Все и так знают.



Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал и у меня ее должны отобрать», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.