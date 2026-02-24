Филиппов рассказал о повреждении своей олимпийской медали

19 февраля Никита Филиппов принес России медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он стал вторым в финальном забеге спринта в ски-альпинизме.
«На медали есть скол, уронил ее один раз», — приводит слова Филиппова «Чемпионат».
23-летний Филиппов стал первым и единственным российским спортсменом, который сумел завоевать награду на Олимпийских играх в Италии. На пути к серебру спортсмен провел три забега, в каждом из которых финишировал на второй позиции.
Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу зимних Олимпийских игр. Всего в этом виде спорта было разыграно три комплекта медалей.
Никита Филиппов является 23-кратным чемпионом России. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.
После серебра на Олимпиаде Филиппов рассказал, что впервые попробует алкоголь. Также спортсмен заявил, что хочет съесть тирамису, потому что перед Играми очень долго держал вес.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.