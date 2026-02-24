Ричмонд
Филиппов рассказал о повреждении своей олимпийской медали

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов сообщил, что повредил свою награду.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

19 февраля Никита Филиппов принес России медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он стал вторым в финальном забеге спринта в ски-альпинизме.

«На медали есть скол, уронил ее один раз», — приводит слова Филиппова «Чемпионат».

23-летний Филиппов стал первым и единственным российским спортсменом, который сумел завоевать награду на Олимпийских играх в Италии. На пути к серебру спортсмен провел три забега, в каждом из которых финишировал на второй позиции.

Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу зимних Олимпийских игр. Всего в этом виде спорта было разыграно три комплекта медалей.

Никита Филиппов является 23-кратным чемпионом России. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

После серебра на Олимпиаде Филиппов рассказал, что впервые попробует алкоголь. Также спортсмен заявил, что хочет съесть тирамису, потому что перед Играми очень долго держал вес.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.


Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше