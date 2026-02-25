Вяльбе допустила, что Устюгов может завершить спортивную карьеру

Узнать больше по теме

Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы

Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.