Вяльбе допустила, что Устюгов может завершить спортивную карьеру

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, почему олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропускает чемпионат России по лыжным гонкам.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске сегодня, 25 февраля и завершится 8 марта.

Ранее Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов пропустит соревнования.

«Почему Сергей Устюгов пропускает [чемпионат России], надо спросить у него. Я думаю, он завершает карьеру», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом Пекина в эстафете 4×10км. В 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира (скиатлон и командный спринт). В сезоне-2016/17 он выиграл многодневку «Тур де Ски».

25 февраля были разыграны первые комплекты наград на чемпионате России по лыжным гонкам.

В соревнованиях женщин в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем победу одержала представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая. Она преодолела дистанцию за 28 минут 17,1 секунды. Сторое место заняла Алиса Жамбалова из Тюменской области (+3,10), третьей финишировала представляющая Вологодскую область Алина Пеклецова (+5,80).

У мужчин в этой же дисциплине золото завоевал представитель Республики Татарстан Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 23 минуты 59,9 секунды. Лидер Кубка России Сергей Ардашев, который также представляет Татарстан, пришел к финишу вторым с отставанием в 14,40 секунды. Тройку призеров замкнул еще один лижник из Татарстана Иван Горбунов (+30,50).

