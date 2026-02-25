Вяльбе допустила, что Устюгов может завершить спортивную карьеру

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске сегодня, 25 февраля и завершится 8 марта.
Ранее Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов пропустит соревнования.
«Почему Сергей Устюгов пропускает [чемпионат России], надо спросить у него. Я думаю, он завершает карьеру», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом Пекина в эстафете 4×10км. В 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира (скиатлон и командный спринт). В сезоне-2016/17 он выиграл многодневку «Тур де Ски».
25 февраля были разыграны первые комплекты наград на чемпионате России по лыжным гонкам.
В соревнованиях женщин в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем победу одержала представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая. Она преодолела дистанцию за 28 минут 17,1 секунды. Сторое место заняла Алиса Жамбалова из Тюменской области (+3,10), третьей финишировала представляющая Вологодскую область Алина Пеклецова (+5,80).
У мужчин в этой же дисциплине золото завоевал представитель Республики Татарстан Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 23 минуты 59,9 секунды. Лидер Кубка России Сергей Ардашев, который также представляет Татарстан, пришел к финишу вторым с отставанием в 14,40 секунды. Тройку призеров замкнул еще один лижник из Татарстана Иван Горбунов (+30,50).