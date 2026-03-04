Большунов: Меня не допустили до Олимпиады ради рекорда Клебо

— Олимпиада закончилась, и теперь можно дальше разбираться. Поэтому, наверное, Олимпиада — это был главный перевалочный путь. Не знаю, как дальше будет развиваться. Но, видимо, до Олимпийских игр они это не хотели решать. Ну и с нашей стороны, наверное, не было никаких подвижек в плане допуска, чтобы разбираться сразу же после отстранения. Нас так и оставили. Отстранили, ну и бегайте в России.



В какой момент запустился процесс попытки получить национальный статус? Я когда-то спрашивал у Юрия Викторовича [Бородавко] про апелляцию, он мне ответил, что это невозможно. Он с Еленой Валерьевной [Вяльбе] разговаривал, он говорит: «Это как минимум от трех месяцев до полугода будут рассматривать».



Уверили меня в том, что никто рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле все это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы. Сейчас я понимаю все. Но понимаю и то, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6, — приводит слова Большунова «Россия 24».