Российская спортсменка собрала полный набор медалей Паралимпиады

23-летняя россиянка выступает в классе LW6/8−2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 25,26 секунды, уступив шведке Эббе Орше 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар (+4,62).
Сборная России занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете, уступая Австрии, США и Китаю. На счету российских спортсменов четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются с национальным флагом и гимном.