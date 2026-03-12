Ричмонд
Российская спортсменка собрала полный набор медалей Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

23-летняя россиянка выступает в классе LW6/8−2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 25,26 секунды, уступив шведке Эббе Орше 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар (+4,62).

Ворончихина собрала полный комплект паралимпийских медалей и принесла сборной России седьмую по счету награду. Ранее на Паралимпиаде-2026 она выиграла золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Сборная России занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете, уступая Австрии, США и Китаю. На счету российских спортсменов четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются с национальным флагом и гимном.