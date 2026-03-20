Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российских чемпионов Паралимпиады внесли в базу «Миротворца»*

Четверо российских спортсменов-паралимпийцев попали в базу украинского ресурса «Миротворец»*

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИАМО

В список попали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, ее ведущий Сергей Синякин, а также старший тренер команды по лыжным гонкам Ирина Громова. «Миротворец»* обвиняет их в «участии в мероприятиях по героизации российских военных» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Стоит отметить, что в список вошли только те российские спортсмены, которые выигрывали медали на Паралимпиаде-2026. В список «Миротворца»* не попали парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо, которые остались на Играх в Италии без наград.

Сборная России заняла третье место в неофициальном медальном зачете на Паралимпиаде. На счету российских паралимпийцев 12 наград: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Впервые с 2014 года они соревновались с национальным флагом и гимном.

Украину на Паралимпиаде-2026 представляли 25 спортсменов, которые завоевали 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых. В медальном зачете они расположились на седьмом месте.

* Сайт «Миротворец» — экстремистский интернет-ресурс, ведущий базу данных физических лиц, которых администрация сайта считает угрозой национальной безопасности Украины. Ранее в эту базу попадали и другие российские спортсмены, в том числе капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Акрона» Артем Дзюба.