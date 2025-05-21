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Топ-10 лучших роликовых коньков в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

С помощью роликов можно развивать выносливость, улучшать баланс или просто отдыхать после рабочей недели. В нашем рейтинге собраны лучшие роликовые коньки 2025 года для прогулок, тренировок и активного отдыха.

Девушка катается на роликах
Источник: Freepik

В подборку вошли только взрослые модели — без детских, пластиковых и устаревших решений. При выборе лучших роликовых коньков 2025 мы учитывали качество материалов, конструкцию ботинка, тип рамы и популярность моделей у пользователей. Важно было не только выбрать хорошо собранные коньки, но и показать, какие бренды действительно заслуживают внимания.

Виды роликовых коньков

Перед покупкой предлагаем разобраться, чем различаются основные виды роликов. Это поможет не ошибиться с выбором и найти именно ту модель, которая подойдет под ваши цели и уровень катания.

  • Фитнес-ролики — подойдут для спокойного катания по паркам и набережным. У них мягкий ботинок и комфортная посадка, рассчитанная на длительное использование.
  • Фрискейт (урбан) — жесткие и прочные модели, рассчитанные на маневренность и устойчивость. Подходят для активного катания по городу, прыжков и трюков.
  • Агрессив — узкоспециализированные ролики для скейт-парков, трюков и перил. Компактные колеса, усиленная рама и максимальная износостойкость.
  • Скоростные (роллерблейдинг) — ролики с большими колесами для высоких скоростей и длительных дистанций. Подходят опытным райдерам.
  • Квады (quads) — ролики с четырьмя колесами в два ряда. Чаще используются для танцев, ретро-катания и фигурных элементов.

Рейтинг топ-10 роликовых коньков для женщин и мужчин

В продаже можно найти десятки моделей — от прогулочных до трюковых. Мы включили в список только те ролики, которые подойдут для регулярного использования: прогулок по городу, тренировок и катания с комфортом. Здесь собраны модели как для начинающих, так и для тех, кто давно на колесах.

1. SEBA E3 80

Роликовые коньки SEBA E3 80
Роликовые коньки SEBA E3 80Источник: Roller Club

Модель сочетает надежную конструкцию, универсальность и репутацию известного французского бренда. Роликовые коньки с жестким ботинком, алюминиевой рамой и универсальной посадкой. Подходят для фрискейта и городского катания, дают устойчивость и уверенность в движении. Колеса 76 мм с жесткостью 85A подходят для динамичного катания по городу и парку.

Покупатели ценят стабильность на скорости и в поворотах, мягкая внутренняя отделка плотно облегает стопу и не натирает. Есть нюанс с размером: лучше брать на один больше, чтобы избежать давления на стопу. В первые дни ботинок может показаться жестким, но потом разнашивается по ноге.

Характеристики

Тип ботинка
Жесткий
Колеса76 мм, 85A
Подшипники
ABEC-7
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Отличная фиксация и стабильность
  • Качественные материалы и сборка
  • Подходит для фрискейта и активного городского катания
  • Удачный баланс цены и функциональности

Минусы:

  • По отзывам, маломерят на один-два размера
  • Жесткий ботинок требует времени на привыкание

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2. MICRO MT PLUS

Роликовые коньки MICRO MT PLUS
Роликовые коньки MICRO MT PLUSИсточник: Micro Skate

Модель с адаптивной геометрией: чем больше размер обуви, тем крупнее колеса, а рама сохраняет стабильность даже на 90 мм. Жесткий пластиковый ботинок с высоким манжетом и системой две бакли плюс шнуровка идеален для уверенного городского катания и первых трюков.

Пользователи выбирают модель за прочность, плавный ход и посадку без люфта. Чаще всего упоминают, что ролики требуют примерки: могут жать в подъеме или, наоборот, быть свободными. Устойчивы, крепко фиксируют ногу и хорошо держат нагрузку.

Характеристики

Тип ботинкаЖесткий
Колеса76—90 мм, 85А
ПодшипникиABEC-5
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочная и легкая рама
  • Надежная фиксация стопы за счет высокого манжета
  • Размер колес увеличивается с ростом размера ботинка
  • Подходят для пользователей с большим весом

Минусы:

  • Многие отмечают отсутствие штатного тормоза
  • Встречаются жалобы на неудобную шнуровку
  • Часто не совпадают с размерной сеткой

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3. FR SKATES FRX 80

Роликовые коньки FR SKATES FRX 80
Роликовые коньки FR SKATES FRX 80Источник: FR SKATES

Роликовые коньки с жестким ботинком и рокеринг-рамой, предназначенные для городского катания, фрискейта и фристайла. Модель оснащена 80-миллиметровыми колесами средней жесткости, подшипниками MW7 и съемным анатомическим лайнером. Конструкция полностью разборная, что делает ее удобной для замены отдельных элементов и кастомизации. Подходит для начинающих и продвинутых райдеров.

Покупатели высоко оценивают прочную раму, жесткий ботинок и комфорт при катании по асфальту. Многие отмечают качественную сборку и хороший накат. Но в отзывах встречаются жалобы на маломерность модели. В редких случаях пользователи недовольны липучками.

Характеристики

Тип ботинкаЖесткий
Колеса80 мм, 85А
ПодшипникиFR Twincam MW7 Freeride
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочная рокеринг-рама X2R
  • Жесткий ботинок с хорошей фиксацией
  • Колеса хорошо катятся по неровностям
  • Со слов пользователей, полностью разбираются

Минусы:

  • Покупатели отмечают, что ролики заметно маломерят
  • Отсутствует тормоз в комплекте

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4. Flying Eagle F4 RAVEN

Роликовые коньки Flying Eagle F4 RAVEN
Роликовые коньки Flying Eagle F4 RAVENИсточник: Flying Eagle Skate

Надежные ролики для городского катания и фрискейта с жестким ботинком и классической четырехколесной схемой. Корпус выполнен из прочного формованного пластика с вентиляцией, внутри плотная подкладка для хорошей фиксации и контроля. В зависимости от размера ставятся колеса 76 или 80 мм жесткостью 85A. Алюминиевая рама, обработанная на станке с ЧПУ, обеспечивает устойчивость и четкий отклик при маневрах.

Покупатели ценят эту модель за отличную посадку, хорошее качество материалов и адекватную цену. Ролики подходят как для начинающих, так и для профи. В отзывах отмечают плавный ход и комфорт при катании. Есть и жалобы: в некоторых случаях рама приходит плохо закрепленной и требует самостоятельной настройки.

Характеристики

Тип ботинкаЖесткий
Колеса76—80 мм, 85A
ПодшипникиABEC-7 FE
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобная посадка и вентиляция
  • Прочная алюминиевая рама
  • Качество сборки и материалов
  • Подходят для фрискейта и слалома

Минусы:

  • Со слов пользователей, встречается слабая фиксация рамы
  • Некоторым ролики показались маломерками
  • Тормоз не входит в комплект

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5. Powerslide Next Core 80

Роликовые коньки Powerslide Next Core 80
Роликовые коньки Powerslide Next Core 80Источник: Powerslide

Универсальные городские ролики с жестким ботинком и алюминиевой рамой, которая установлена на платформе TRINITY. Трехточечное крепление делает катание стабильным и уверенным в поворотах — ролики лучше держат баланс и быстрее откликаются на движение, особенно при поворотах и ускорении. Колеса диаметром 80 мм с жесткостью 88A и подшипники WICKED ABEC 9 позволяют уверенно кататься как в повседневном режиме, так и во время интенсивных тренировок.

В отзывах модель получает высокие оценки за устойчивость, плавный ход и комфортную посадку. Отмечают, что ролики хорошо держат ногу, легко катятся по городу и подходят как для новичков, так и для более опытных райдеров. Многие отдельно хвалят надежную фиксацию и качественные материалы.

Характеристики

Тип ботинкаЖесткий
Колеса80 мм, 88А
ПодшипникиABEC-9
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Качественная и прочная конструкция
  • Хорошая фиксация и поддержка ноги
  • Маневренная алюминиевая рама TRINITY
  • Надежные подшипники и жесткие колеса

Минусы:

  • Пользователи отмечают, что ролики маломерят
  • Некоторые жалуются на жесткую стельку

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6. Roces PIC W TIF

Роликовые коньки Roces PIC W TIF
Роликовые коньки Roces PIC W TIFИсточник: Roces

Фитнес-ролики для взрослых с легким и прочным корпусом из армированного полипропилена. Жесткий ботинок с системой Easy Entry удобно фиксирует ногу, а алюминиевая рама и колеса диаметром 80 мм с жесткостью 82A отвечают за стабильный накат. Система быстрой шнуровки и анатомическая подкладка делают посадку простой и надежной.

Ролики подойдут для неспешных прогулок и регулярных тренировок на ровных покрытиях. Хорошо сидят на ноге, микропроветривание происходит за счет сетчатой ткани и не требуют долгого привыкания. Универсальная модель на каждый день — комфортная, легкая и не пугает ценой.

Характеристики

Тип ботинкаЖесткий
Колеса80 мм, 82А
ПодшипникиABEC-5
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошая цена
  • Легкая и прочная конструкция
  • Удобная система шнуровки

Минусы:

  • Подшипники средней точности
  • Не подходят для агрессивного катания

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7. PlayLife Flyte Black 84

Роликовые коньки PlayLife Flyte Black 84
Роликовые коньки PlayLife Flyte Black 84Источник: Powerslide

Фитнес-модель с мягким ботинком, рассчитанная на прогулочное катание и легкие тренировки. В конструкции используется алюминиевая рама с боковым креплением, 84-миллиметровые колеса средней жесткости и подшипники ABEC 7 — такой набор дает стабильный ход и предсказуемое поведение на дороге.

Пользователи хвалят модель за комфортную посадку, плавный ход и привлекательный внешний вид. Ролики подходят для городских маршрутов, особенно если цель — кататься с удовольствием.

Характеристики

Тип ботинкаМягкий
Колеса84 мм, 82А
ПодшипникиABEC-7
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобная посадка и мягкий ход
  • Крупные колеса, подходящие для города
  • Качественные материалы корпуса
  • Хорошее соотношение цена-качество

Минусы:

  • Не поддаются термоформовке
  • Фиксированная подкладка может не подойти при нестандартной стопе

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8. Rollerblade MACROBLADE 80

Роликовые коньки Rollerblade MACROBLADE 80
Роликовые коньки Rollerblade MACROBLADE 80Источник: Rollerblade

Роликовые коньки итальянского бренда с мягким ботинком, ориентированные на начинающих и любителей. Верх выполнен из дышащей сетки с хорошей поддержкой голеностопа, а алюминиевая рама позволяет стабильно кататься и развивать умеренную скорость. Внутри предусмотрена система Footboard Sizer, с помощью которой можно регулировать посадку в пределах одного размера.

Пользователи отмечают удобство и качество сборки этих роликов. Они подходят как для прогулок, так и для легких тренировок. Однако некоторые указывают на необходимость подбора размера с учетом индивидуальных особенностей стопы.

Характеристики

Тип ботинкаМягкий с фиксированной подкладкой
Колеса80 мм, 82А
ПодшипникиSG5
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобная посадка
  • Качественные материалы
  • Возможность установки колес до 84 мм

Минусы:

  • Цена выше средней
  • Необходимость тщательного подбора размера

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9. Reaction Urban

Роликовые коньки Reaction Urban
Роликовые коньки Reaction UrbanИсточник: Спортмастер

Недорогие ролики для городского катания и начального фрискейта, рассчитанные на средний уровень подготовки. Жесткий пластиковый ботинок с вентиляцией, надежная фиксация с клипсой, шнуровкой и ремнем, алюминиевая рама и колеса диаметром 76—84 мм делают модель универсальной для повседневного катания и пробных трюков. Установлены подшипники ABEC 9, тормоз входит в комплект, амортизация предусмотрена.

Пользователи отмечают удобную посадку, хорошую управляемость и мягкий накат. Ботинок плотно фиксирует стопу, ролики устойчивы на скорости. При этом в отзывах встречаются жалобы на слабое качество креплений — некоторые детали ломаются при падениях, а колеса быстро стираются при активной езде.

Характеристики

Тип ботинкаЖесткий
Колеса76—84 мм, 85А
ПодшипникиABEC-9
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобная посадка
  • Жесткая фиксация стопы
  • Хорошее соотношение цены и характеристик
  • Подходят для начинающего фрискейта

Минусы:

  • По словам пользователей, застежки легко повреждаются при падении
  • Покупатели замечают, что колеса быстро стираются

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10. FILA NRK Fun

Роликовые коньки FILA NRK Fun
Роликовые коньки FILA NRK FunИсточник: Спортмастер

Ролики для городского катания и фрискейта с жестким ботинком и алюминиевой рамой. Модель рассчитана на уверенных пользователей, которым важны надежность, четкая фиксация и точный контроль. Установлены 80-миллиметровые колеса жесткостью 84A и подшипники ABEC 7, а система фиксации включает шнурки, ремень и клипсу.

Пользователи отмечают хорошую посадку по ноге, прочную конструкцию и достойную управляемость. По отзывам, ролики подходят для активного катания и вполне выдерживают нагрузки на продвинутом уровне.

Характеристики

Тип ботинкаЖесткий
Колеса80 мм, 84А
ПодшипникиABEC-7
РамаАлюминиевая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Качественная сборка
  • Уверенная фиксация ноги
  • Прочные материалы
  • Подходят для фрискейта

Минусы:

  • Жесткость может создавать дискомфорт при длительном катании
  • Цена выше аналогов
  • Отсутствует вентиляция, летом внутри может быть жарко

Где купить

Как выбрать самые хорошие роликовые коньки

Чтобы не жалеть о покупке уже на первой прогулке, важно обращать внимание не только на внешний вид роликов, но и на детали конструкции. Мы собрали 5 практичных советов, основанных на мнении опытных райдеров.

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1. Обратите внимание на диаметр и жесткость колес

Для городского катания и фрискейта подойдут колеса диаметром 76—84 мм и жесткостью 82—88A. Такой вариант хорошо подходит для поддержания скорости и точного управления.

2. Выбирайте жесткий ботинок

Жесткий ботинок лучше фиксирует ногу и дает больше контроля, особенно если планируются резкие повороты, прыжки и движение по неровной поверхности.

3. Проверьте материал рамы

В продаже есть ролики с алюминиевыми и пластиковыми рамами, у обоих материалов есть свои плюсы и минусы.

Алюминий выигрывает в прочности — он не трескается от ударов, не гнется при высоких нагрузках и дольше служит. Это важно для агрессивного катания, прыжков или если вес райдера больше 80—90 кг. Но такие рамы тяжелее и могут сильнее передавать вибрации на ноги.

Пластик легче и дешевле, лучше гасит вибрации от плохого асфальта, но со временем может деформироваться или треснуть при активном использовании. Подходит для новичков или спокойного катания в парках.

4. Уточняйте тип подшипников

Подшипники ABEC-7 и выше дают более плавный ход и меньше изнашиваются при интенсивном катании. Они подходят для скоростной езды, слалома или тренировок, где важен каждый метр наката.

ABEC-3 или 5 — хороший выбор для начинающих или прогулочного стиля. Они дешевле, а разницу в скорости новичок вряд ли заметит. Главное — следить за чистотой и вовремя смазывать.

5. Оцените систему фиксации

В фиксации главное, чтобы нога не болталась, но и не пережималась. Популярные способы фиксации роликов:

  • Шнуровка — классика, дает точечную регулировку, но затягивать дольше.
  • Бакли (клипсы) — быстрая фиксация, но хуже подстраивается под анатомию.
  • Boa — регулируется колесиком, удобно, но дорого.

Часто встречаются и комбинированные варианты фиксации.

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Комментарий эксперта

Своими советами для читателей Спорт Mail.ru поделилась Дарья Титова — тренер по роликам в школе «Динамика Движения». Дарья работает с учениками два года и помогает подобрать подходящие модели для разных задач:

"При выборе роликов важно в первую очередь смотреть на ботинок. Для фрискейта подойдут жесткие модели с надежной фиксацией. Если ботинок мягкий — это фитнес-ролики, они больше для катания по прямой. В жестком ботинке нога не будет заваливаться, что безопасно и дает уверенность на поворотах.

Колеса для роликовых коньков могут быть как мягкими, так и твердыми. Твердость обозначается цифрой с буквой A, обычно в диапазоне от 72A до 95A. У жестких колес слабее сцепление с поверхностью, но они лучше катятся. Мягкие колеса, наоборот, дают лучшее сцепление, но не подходят спортсменам из-за деформации при нагрузке — такие колеса катят хуже и стираются быстрее".

Обзор лучших роликовых коньков

В рейтинг вошло 10 моделей — от роликов для прогулок до универсальных вариантов для фрискейта и интенсивного катания. Мы оценивали качество сборки, характеристики, отзывы пользователей и общее соотношение цены и качество. В таблице ниже — краткий итог по каждой модели.

SEBA E3 80
Универсальные ролики с хорошей фиксацией и стабильностью при катании
MICRO MT PLUS
Прочная конструкция и регулируемый диаметр колес в зависимости от размера ботинка
FR SKATES FRX 80
Полностью разборная модель с рокеринг-рамой и анатомическим лайнером
Flying Eagle F4 RAVEN
Хорошее соотношение цены и качества, подходит для трюков и фрискейта
Powerslide Next Core 80
Платформа TRINITY для стабильности и уверенного контроля
Roces PIC W TIF
Легкие фитнес-ролики для прогулок с удобной фиксацией
PlayLife Flyte Black 84
Комфортная модель с крупными колесами и плавным ходом
Rollerblade Macroblade 80
Подходят для начинающих, легко регулируется посадка
Reaction Urban
Бюджетный вариант с хорошей фиксацией и подшипниками ABEC 9
FILA NRK Fun
Жесткая городская модель с хорошим контролем и прочной конструкцией

Автор: Оксана Задворнова

Эксперт: Дарья Титова — тренер по роликам в школе «Динамика Движения»