Топ-10 лучших роликовых коньков в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В подборку вошли только взрослые модели — без детских, пластиковых и устаревших решений. При выборе лучших роликовых коньков 2025 мы учитывали качество материалов, конструкцию ботинка, тип рамы и популярность моделей у пользователей. Важно было не только выбрать хорошо собранные коньки, но и показать, какие бренды действительно заслуживают внимания.
Виды роликовых коньков
Перед покупкой предлагаем разобраться, чем различаются основные виды роликов. Это поможет не ошибиться с выбором и найти именно ту модель, которая подойдет под ваши цели и уровень катания.
- Фитнес-ролики — подойдут для спокойного катания по паркам и набережным. У них мягкий ботинок и комфортная посадка, рассчитанная на длительное использование.
- Фрискейт (урбан) — жесткие и прочные модели, рассчитанные на маневренность и устойчивость. Подходят для активного катания по городу, прыжков и трюков.
- Агрессив — узкоспециализированные ролики для скейт-парков, трюков и перил. Компактные колеса, усиленная рама и максимальная износостойкость.
- Скоростные (роллерблейдинг) — ролики с большими колесами для высоких скоростей и длительных дистанций. Подходят опытным райдерам.
- Квады (quads) — ролики с четырьмя колесами в два ряда. Чаще используются для танцев, ретро-катания и фигурных элементов.
Рейтинг топ-10 роликовых коньков для женщин и мужчин
В продаже можно найти десятки моделей — от прогулочных до трюковых. Мы включили в список только те ролики, которые подойдут для регулярного использования: прогулок по городу, тренировок и катания с комфортом. Здесь собраны модели как для начинающих, так и для тех, кто давно на колесах.
1. SEBA E3 80
Модель сочетает надежную конструкцию, универсальность и репутацию известного французского бренда. Роликовые коньки с жестким ботинком, алюминиевой рамой и универсальной посадкой. Подходят для фрискейта и городского катания, дают устойчивость и уверенность в движении. Колеса 76 мм с жесткостью 85A подходят для динамичного катания по городу и парку.
Покупатели ценят стабильность на скорости и в поворотах, мягкая внутренняя отделка плотно облегает стопу и не натирает. Есть нюанс с размером: лучше брать на один больше, чтобы избежать давления на стопу. В первые дни ботинок может показаться жестким, но потом разнашивается по ноге.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|76 мм, 85A
|Подшипники
|ABEC-7
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Отличная фиксация и стабильность
- Качественные материалы и сборка
- Подходит для фрискейта и активного городского катания
- Удачный баланс цены и функциональности
Минусы:
- По отзывам, маломерят на один-два размера
- Жесткий ботинок требует времени на привыкание
Где купить
2. MICRO MT PLUS
Модель с адаптивной геометрией: чем больше размер обуви, тем крупнее колеса, а рама сохраняет стабильность даже на 90 мм. Жесткий пластиковый ботинок с высоким манжетом и системой две бакли плюс шнуровка идеален для уверенного городского катания и первых трюков.
Пользователи выбирают модель за прочность, плавный ход и посадку без люфта. Чаще всего упоминают, что ролики требуют примерки: могут жать в подъеме или, наоборот, быть свободными. Устойчивы, крепко фиксируют ногу и хорошо держат нагрузку.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|76—90 мм, 85А
|Подшипники
|ABEC-5
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочная и легкая рама
- Надежная фиксация стопы за счет высокого манжета
- Размер колес увеличивается с ростом размера ботинка
- Подходят для пользователей с большим весом
Минусы:
- Многие отмечают отсутствие штатного тормоза
- Встречаются жалобы на неудобную шнуровку
- Часто не совпадают с размерной сеткой
Где купить
3. FR SKATES FRX 80
Роликовые коньки с жестким ботинком и рокеринг-рамой, предназначенные для городского катания, фрискейта и фристайла. Модель оснащена 80-миллиметровыми колесами средней жесткости, подшипниками MW7 и съемным анатомическим лайнером. Конструкция полностью разборная, что делает ее удобной для замены отдельных элементов и кастомизации. Подходит для начинающих и продвинутых райдеров.
Покупатели высоко оценивают прочную раму, жесткий ботинок и комфорт при катании по асфальту. Многие отмечают качественную сборку и хороший накат. Но в отзывах встречаются жалобы на маломерность модели. В редких случаях пользователи недовольны липучками.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|80 мм, 85А
|Подшипники
|FR Twincam MW7 Freeride
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочная рокеринг-рама X2R
- Жесткий ботинок с хорошей фиксацией
- Колеса хорошо катятся по неровностям
- Со слов пользователей, полностью разбираются
Минусы:
- Покупатели отмечают, что ролики заметно маломерят
- Отсутствует тормоз в комплекте
Где купить
4. Flying Eagle F4 RAVEN
Надежные ролики для городского катания и фрискейта с жестким ботинком и классической четырехколесной схемой. Корпус выполнен из прочного формованного пластика с вентиляцией, внутри плотная подкладка для хорошей фиксации и контроля. В зависимости от размера ставятся колеса 76 или 80 мм жесткостью 85A. Алюминиевая рама, обработанная на станке с ЧПУ, обеспечивает устойчивость и четкий отклик при маневрах.
Покупатели ценят эту модель за отличную посадку, хорошее качество материалов и адекватную цену. Ролики подходят как для начинающих, так и для профи. В отзывах отмечают плавный ход и комфорт при катании. Есть и жалобы: в некоторых случаях рама приходит плохо закрепленной и требует самостоятельной настройки.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|76—80 мм, 85A
|Подшипники
|ABEC-7 FE
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобная посадка и вентиляция
- Прочная алюминиевая рама
- Качество сборки и материалов
- Подходят для фрискейта и слалома
Минусы:
- Со слов пользователей, встречается слабая фиксация рамы
- Некоторым ролики показались маломерками
- Тормоз не входит в комплект
Где купить
5. Powerslide Next Core 80
Универсальные городские ролики с жестким ботинком и алюминиевой рамой, которая установлена на платформе TRINITY. Трехточечное крепление делает катание стабильным и уверенным в поворотах — ролики лучше держат баланс и быстрее откликаются на движение, особенно при поворотах и ускорении. Колеса диаметром 80 мм с жесткостью 88A и подшипники WICKED ABEC 9 позволяют уверенно кататься как в повседневном режиме, так и во время интенсивных тренировок.
В отзывах модель получает высокие оценки за устойчивость, плавный ход и комфортную посадку. Отмечают, что ролики хорошо держат ногу, легко катятся по городу и подходят как для новичков, так и для более опытных райдеров. Многие отдельно хвалят надежную фиксацию и качественные материалы.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|80 мм, 88А
|Подшипники
|ABEC-9
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Качественная и прочная конструкция
- Хорошая фиксация и поддержка ноги
- Маневренная алюминиевая рама TRINITY
- Надежные подшипники и жесткие колеса
Минусы:
- Пользователи отмечают, что ролики маломерят
- Некоторые жалуются на жесткую стельку
Где купить
6. Roces PIC W TIF
Фитнес-ролики для взрослых с легким и прочным корпусом из армированного полипропилена. Жесткий ботинок с системой Easy Entry удобно фиксирует ногу, а алюминиевая рама и колеса диаметром 80 мм с жесткостью 82A отвечают за стабильный накат. Система быстрой шнуровки и анатомическая подкладка делают посадку простой и надежной.
Ролики подойдут для неспешных прогулок и регулярных тренировок на ровных покрытиях. Хорошо сидят на ноге, микропроветривание происходит за счет сетчатой ткани и не требуют долгого привыкания. Универсальная модель на каждый день — комфортная, легкая и не пугает ценой.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|80 мм, 82А
|Подшипники
|ABEC-5
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая цена
- Легкая и прочная конструкция
- Удобная система шнуровки
Минусы:
- Подшипники средней точности
- Не подходят для агрессивного катания
Где купить
7. PlayLife Flyte Black 84
Фитнес-модель с мягким ботинком, рассчитанная на прогулочное катание и легкие тренировки. В конструкции используется алюминиевая рама с боковым креплением, 84-миллиметровые колеса средней жесткости и подшипники ABEC 7 — такой набор дает стабильный ход и предсказуемое поведение на дороге.
Пользователи хвалят модель за комфортную посадку, плавный ход и привлекательный внешний вид. Ролики подходят для городских маршрутов, особенно если цель — кататься с удовольствием.
Характеристики
|Тип ботинка
|Мягкий
|Колеса
|84 мм, 82А
|Подшипники
|ABEC-7
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобная посадка и мягкий ход
- Крупные колеса, подходящие для города
- Качественные материалы корпуса
- Хорошее соотношение цена-качество
Минусы:
- Не поддаются термоформовке
- Фиксированная подкладка может не подойти при нестандартной стопе
Где купить
8. Rollerblade MACROBLADE 80
Роликовые коньки итальянского бренда с мягким ботинком, ориентированные на начинающих и любителей. Верх выполнен из дышащей сетки с хорошей поддержкой голеностопа, а алюминиевая рама позволяет стабильно кататься и развивать умеренную скорость. Внутри предусмотрена система Footboard Sizer, с помощью которой можно регулировать посадку в пределах одного размера.
Пользователи отмечают удобство и качество сборки этих роликов. Они подходят как для прогулок, так и для легких тренировок. Однако некоторые указывают на необходимость подбора размера с учетом индивидуальных особенностей стопы.
Характеристики
|Тип ботинка
|Мягкий с фиксированной подкладкой
|Колеса
|80 мм, 82А
|Подшипники
|SG5
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобная посадка
- Качественные материалы
- Возможность установки колес до 84 мм
Минусы:
- Цена выше средней
- Необходимость тщательного подбора размера
Где купить
9. Reaction Urban
Недорогие ролики для городского катания и начального фрискейта, рассчитанные на средний уровень подготовки. Жесткий пластиковый ботинок с вентиляцией, надежная фиксация с клипсой, шнуровкой и ремнем, алюминиевая рама и колеса диаметром 76—84 мм делают модель универсальной для повседневного катания и пробных трюков. Установлены подшипники ABEC 9, тормоз входит в комплект, амортизация предусмотрена.
Пользователи отмечают удобную посадку, хорошую управляемость и мягкий накат. Ботинок плотно фиксирует стопу, ролики устойчивы на скорости. При этом в отзывах встречаются жалобы на слабое качество креплений — некоторые детали ломаются при падениях, а колеса быстро стираются при активной езде.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|76—84 мм, 85А
|Подшипники
|ABEC-9
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобная посадка
- Жесткая фиксация стопы
- Хорошее соотношение цены и характеристик
- Подходят для начинающего фрискейта
Минусы:
- По словам пользователей, застежки легко повреждаются при падении
- Покупатели замечают, что колеса быстро стираются
Где купить
10. FILA NRK Fun
Ролики для городского катания и фрискейта с жестким ботинком и алюминиевой рамой. Модель рассчитана на уверенных пользователей, которым важны надежность, четкая фиксация и точный контроль. Установлены 80-миллиметровые колеса жесткостью 84A и подшипники ABEC 7, а система фиксации включает шнурки, ремень и клипсу.
Пользователи отмечают хорошую посадку по ноге, прочную конструкцию и достойную управляемость. По отзывам, ролики подходят для активного катания и вполне выдерживают нагрузки на продвинутом уровне.
Характеристики
|Тип ботинка
|Жесткий
|Колеса
|80 мм, 84А
|Подшипники
|ABEC-7
|Рама
|Алюминиевая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Качественная сборка
- Уверенная фиксация ноги
- Прочные материалы
- Подходят для фрискейта
Минусы:
- Жесткость может создавать дискомфорт при длительном катании
- Цена выше аналогов
- Отсутствует вентиляция, летом внутри может быть жарко
Где купить
Как выбрать самые хорошие роликовые коньки
Чтобы не жалеть о покупке уже на первой прогулке, важно обращать внимание не только на внешний вид роликов, но и на детали конструкции. Мы собрали 5 практичных советов, основанных на мнении опытных райдеров.
1. Обратите внимание на диаметр и жесткость колес
Для городского катания и фрискейта подойдут колеса диаметром 76—84 мм и жесткостью 82—88A. Такой вариант хорошо подходит для поддержания скорости и точного управления.
2. Выбирайте жесткий ботинок
Жесткий ботинок лучше фиксирует ногу и дает больше контроля, особенно если планируются резкие повороты, прыжки и движение по неровной поверхности.
3. Проверьте материал рамы
В продаже есть ролики с алюминиевыми и пластиковыми рамами, у обоих материалов есть свои плюсы и минусы.
Алюминий выигрывает в прочности — он не трескается от ударов, не гнется при высоких нагрузках и дольше служит. Это важно для агрессивного катания, прыжков или если вес райдера больше 80—90 кг. Но такие рамы тяжелее и могут сильнее передавать вибрации на ноги.
Пластик легче и дешевле, лучше гасит вибрации от плохого асфальта, но со временем может деформироваться или треснуть при активном использовании. Подходит для новичков или спокойного катания в парках.
4. Уточняйте тип подшипников
Подшипники ABEC-7 и выше дают более плавный ход и меньше изнашиваются при интенсивном катании. Они подходят для скоростной езды, слалома или тренировок, где важен каждый метр наката.
ABEC-3 или 5 — хороший выбор для начинающих или прогулочного стиля. Они дешевле, а разницу в скорости новичок вряд ли заметит. Главное — следить за чистотой и вовремя смазывать.
5. Оцените систему фиксации
В фиксации главное, чтобы нога не болталась, но и не пережималась. Популярные способы фиксации роликов:
- Шнуровка — классика, дает точечную регулировку, но затягивать дольше.
- Бакли (клипсы) — быстрая фиксация, но хуже подстраивается под анатомию.
- Boa — регулируется колесиком, удобно, но дорого.
Часто встречаются и комбинированные варианты фиксации.
Комментарий эксперта
Своими советами для читателей Спорт Mail.ru поделилась Дарья Титова — тренер по роликам в школе «Динамика Движения». Дарья работает с учениками два года и помогает подобрать подходящие модели для разных задач:
"При выборе роликов важно в первую очередь смотреть на ботинок. Для фрискейта подойдут жесткие модели с надежной фиксацией. Если ботинок мягкий — это фитнес-ролики, они больше для катания по прямой. В жестком ботинке нога не будет заваливаться, что безопасно и дает уверенность на поворотах.
Колеса для роликовых коньков могут быть как мягкими, так и твердыми. Твердость обозначается цифрой с буквой A, обычно в диапазоне от 72A до 95A. У жестких колес слабее сцепление с поверхностью, но они лучше катятся. Мягкие колеса, наоборот, дают лучшее сцепление, но не подходят спортсменам из-за деформации при нагрузке — такие колеса катят хуже и стираются быстрее".
Обзор лучших роликовых коньков
В рейтинг вошло 10 моделей — от роликов для прогулок до универсальных вариантов для фрискейта и интенсивного катания. Мы оценивали качество сборки, характеристики, отзывы пользователей и общее соотношение цены и качество. В таблице ниже — краткий итог по каждой модели.
|SEBA E3 80
|Универсальные ролики с хорошей фиксацией и стабильностью при катании
|MICRO MT PLUS
|Прочная конструкция и регулируемый диаметр колес в зависимости от размера ботинка
|FR SKATES FRX 80
|Полностью разборная модель с рокеринг-рамой и анатомическим лайнером
|Flying Eagle F4 RAVEN
|Хорошее соотношение цены и качества, подходит для трюков и фрискейта
|Powerslide Next Core 80
|Платформа TRINITY для стабильности и уверенного контроля
|Roces PIC W TIF
|Легкие фитнес-ролики для прогулок с удобной фиксацией
|PlayLife Flyte Black 84
|Комфортная модель с крупными колесами и плавным ходом
|Rollerblade Macroblade 80
|Подходят для начинающих, легко регулируется посадка
|Reaction Urban
|Бюджетный вариант с хорошей фиксацией и подшипниками ABEC 9
|FILA NRK Fun
|Жесткая городская модель с хорошим контролем и прочной конструкцией
Автор: Оксана Задворнова
Эксперт: Дарья Титова — тренер по роликам в школе «Динамика Движения»