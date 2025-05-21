Топ-10 лучших роликовых коньков в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В продаже можно найти десятки моделей — от прогулочных до трюковых. Мы включили в список только те ролики, которые подойдут для регулярного использования: прогулок по городу, тренировок и катания с комфортом. Здесь собраны модели как для начинающих, так и для тех, кто давно на колесах.