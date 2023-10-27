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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Анастасия Кирпичникова стала рекордсменкой Франции по плаванию

До июня 2023 года спортсменка представляла на соревнованиях Российскую Федерацию.

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Источник: Reuters

Бывшая российская спортсменка Анастасия Кирпичникова установила новый национальной рекорд на чемпионате Франции по плаванию на короткой воде.

Кирпичникова преодолела 1500 метров за 15 минут 33,42 секунды. Предыдущий рекорд (15.42,39) принадлежал олимпийской чемпионке Игр в Афинах Лор Маноду. Этот рекорд являлся старейшим на короткой воде. Он был установлен в 2004 году.

23-летняя Анастасия Кирпичникова — серебряный призер чемпионата мира 2021 года на короткой воде на дистанции 800 метров и трехкратный призер чемпионата Европы 2020 года.

Уроженка Асбеста уже четыре года живет во Франции, где тренируется у Филиппа Лукаса. Кирпичникова выступала за Францию на июльском чемпионате мира 2023 года по водным видам спорта в японской Фукуоке. Анастасия заняла 4-е место на дистанции 1500 метров вольным стилем, установив рекорд Франции (15:48,53). Также Кирпичникова участвовала на чемпионате мира еще на четырех дистанциях, включая заплывы на 5 и 10 км на открытой воде.

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