Анастасия Кирпичникова стала рекордсменкой Франции по плаванию

Кирпичникова преодолела 1500 метров за 15 минут 33,42 секунды. Предыдущий рекорд (15.42,39) принадлежал олимпийской чемпионке Игр в Афинах Лор Маноду. Этот рекорд являлся старейшим на короткой воде. Он был установлен в 2004 году.

Уроженка Асбеста уже четыре года живет во Франции, где тренируется у Филиппа Лукаса. Кирпичникова выступала за Францию на июльском чемпионате мира 2023 года по водным видам спорта в японской Фукуоке. Анастасия заняла 4-е место на дистанции 1500 метров вольным стилем, установив рекорд Франции (15:48,53). Также Кирпичникова участвовала на чемпионате мира еще на четырех дистанциях, включая заплывы на 5 и 10 км на открытой воде.