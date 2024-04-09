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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Ефимова: Планирую подать заявку на нейтральный статус

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что планирует подать заявку на нейтральный статус, чтобы была возможность выступить на Олимпиаде.

Источник: РИА "Новости"

"Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями.

Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России", — приводит слова Ефимовой Metaratings.ru.

Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани с 14 по 19 апреля. Также в конце апреля российские пловцы примут участие в международном турнире в Баня-Луке. Около 20 спортсменов отправятся на соревнования. Турнир в Боснии и Герцеговине позволит россиянам выполнить олимпийские нормативы. Об участии заявили Юлия Ефимова, рекордсменка мира Евгения Чикунова и другие пловцы.

Ранее единственный пловец, получивший нейтральный статус Иван Гирев, попросил его отозвать. А рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне Евгения Чикунова заявила, что не станет участвовать в Олимпийских играх и не собирается получать нейтральный статус.

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.

В коллекции Ефимовой есть три олимпийские награды, это бронзовая медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 200 м брассом и две серебряные медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м брассом.

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