Ефимова: Планирую подать заявку на нейтральный статус

"Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями.

Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России", — приводит слова Ефимовой Metaratings.ru.

Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани с 14 по 19 апреля. Также в конце апреля российские пловцы примут участие в международном турнире в Баня-Луке. Около 20 спортсменов отправятся на соревнования. Турнир в Боснии и Герцеговине позволит россиянам выполнить олимпийские нормативы. Об участии заявили Юлия Ефимова, рекордсменка мира Евгения Чикунова и другие пловцы.

Ранее единственный пловец, получивший нейтральный статус Иван Гирев, попросил его отозвать. А рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне Евгения Чикунова заявила, что не станет участвовать в Олимпийских играх и не собирается получать нейтральный статус.

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.

В коллекции Ефимовой есть три олимпийские награды, это бронзовая медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 200 м брассом и две серебряные медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м брассом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.