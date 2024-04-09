Ефимова: Планирую подать заявку на нейтральный статус
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что планирует подать заявку на нейтральный статус, чтобы была возможность выступить на Олимпиаде.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что планирует подать заявку на нейтральный статус, чтобы была возможность выступить на Олимпиаде.
"Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями.
Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России", — приводит слова Ефимовой Metaratings.ru.
Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани с 14 по 19 апреля. Также в конце апреля российские пловцы примут участие в международном турнире в Баня-Луке. Около 20 спортсменов отправятся на соревнования. Турнир в Боснии и Герцеговине позволит россиянам выполнить олимпийские нормативы. Об участии заявили Юлия Ефимова, рекордсменка мира Евгения Чикунова и другие пловцы.
Ранее единственный пловец, получивший нейтральный статус Иван Гирев, попросил его отозвать. А рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне Евгения Чикунова заявила, что не станет участвовать в Олимпийских играх и не собирается получать нейтральный статус.
В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.
В коллекции Ефимовой есть три олимпийские награды, это бронзовая медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 200 м брассом и две серебряные медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м брассом.