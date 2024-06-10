Тестовые соревнования по плаванию в Сене отменили
Тестовые соревнования по плаванию на открытой воде в Сене отменены после сильных дождей, сообщает портал Inside The Games.
Тестовые соревнования по плаванию на открытой воде в Сене отменены после сильных дождей, сообщает портал Inside The Games.
По информации источника, соревнования должны были пройти на этой неделе, но власти Парижа отменили их из-за сильных дождей. Ухудшение погодных условий может привести к увеличению загрязнений в Сене.
Репетиция церемонии открытия Игр, которая должна была пройти в мае, перенесена на 17 июня.
Во время Олимпиады в Сене планируют провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.
Несмотря на то, что в конце апреля выше по течению от Парижа была открыта новая водоочистная станция, другой крупный проект по созданию водной инфраструктуры, связанный с Олимпиадой, еще не открыт. Подземное сооружение для ливневых стоков, которое будет накапливать воду, чтобы предотвратить сброс в Сену, планируется ввести в эксплуатацию в начале июня. Французские власти потратили около €1,4 млрд на модернизацию очистных сооружений и ливневых стоков в окрестностях Парижа.
В начале апреля экологи из НКО Surfrider Europe сообщили, что состояние реки Сены непригодно для проведения соревнований по водным видам спорта на Олимпиаде.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к предстоящим Олимпийским играм вода в Сене будет чистой.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе.