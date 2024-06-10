Тестовые соревнования по плаванию в Сене отменили

По информации источника, соревнования должны были пройти на этой неделе, но власти Парижа отменили их из-за сильных дождей. Ухудшение погодных условий может привести к увеличению загрязнений в Сене.

Репетиция церемонии открытия Игр, которая должна была пройти в мае, перенесена на 17 июня.

Во время Олимпиады в Сене планируют провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Несмотря на то, что в конце апреля выше по течению от Парижа была открыта новая водоочистная станция, другой крупный проект по созданию водной инфраструктуры, связанный с Олимпиадой, еще не открыт. Подземное сооружение для ливневых стоков, которое будет накапливать воду, чтобы предотвратить сброс в Сену, планируется ввести в эксплуатацию в начале июня. Французские власти потратили около €1,4 млрд на модернизацию очистных сооружений и ливневых стоков в окрестностях Парижа.

В начале апреля экологи из НКО Surfrider Europe сообщили, что состояние реки Сены непригодно для проведения соревнований по водным видам спорта на Олимпиаде.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к предстоящим Олимпийским играм вода в Сене будет чистой.