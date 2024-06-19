Американка установила мировой рекорд на дистанции 100 м на спине

22-летняя Смит преодолела дистанцию за 57,13 секунды. Она превзошла достижение, установленное в октябре 2023 года австралийкой Кейли Маккеон (57,33). Это не первый рекорд установленной спортсменкой. Летом 2019 года она также преодолела дистанцию 100 метров на спине с мировым рекордом, показав результат 57,57 секунды.

Реган Смит на Олимпийских играх в Токио завоевала две серебряные и одну бронзовую награды.

Ранее шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), который позволяет ей выступить на Олимпиаде. После информации о получении нейтрального статуса Ефимова сообщила, что ей нужно проплыть на международном старте до 23 июня.

У 32-летней спортсменки есть шанс отобраться и выступить на третьей для себя Олимпиаде. Как сообщает Sports.ru, Ефимова может выполнить олимпийский норматив на соревнованиях в Сербии (Vidovdanski Kup) и Боснии и Герцеговине (Trebisnjica Kup), которые пройдут 22 июня.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.