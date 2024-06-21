09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом

Шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить олимпийский норматив на одной из дистанций.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка находится на Багамах, где заявлена в трех дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брассом. В программу Олимпийских игр входят только дистанции 100 и 200 метров данным стилем плавания.

На дистанции 200 м брассом квалификационное время составляло 2 минуты 24,63 секунды. Ефимова проплыла за 2 минуты 29 секунд.

— Отвратительно проплыла, за 2.29 (минуты). Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где‑то 2.25 — 2.26 хотя бы после такого перелета в 25 часов.

Во вторник в ночи решилось, что я все‑таки лечу на Багамы, потому что другой возможности отобраться на Олимпиаду не было, и меня на этот турнир приглашали. Всю среду я летела, а в четверг сразу выступала на 200 м брассом.

Хорошо, что старты на 50 и 100 м брассом будут с предварительными заплывами. А на 200 м был сразу финал. Я с утра попросилась проплыть на свободной крайней дорожке, где девчонки плыли «полторашку». А я с ними рядом плыла, чтобы хоть как‑то и что‑то. Ну вы представьте, вечером прилетела, и на следующий день — 200 м брасс. У меня такого еще не было. Ну ладно — полтинник, чтобы хоть немного расплыться!

Важно, что олимпийская дистанция 100 м брасс — в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю свое счастье. А вообще — надо просто наслаждаться моментом. Атмосфера классная, все очень дружелюбные, и я рада плыть на международных соревнованиях, пытаясь отобраться на свою пятую Олимпиаду, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

14 июня, Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). После информации о получении нейтрального статуса Ефимова сообщила, что ей нужно проплыть на международном старте до 23 июня.


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