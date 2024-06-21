Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом
Шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить олимпийский норматив на одной из дистанций.
Шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить олимпийский норматив на одной из дистанций.
Спортсменка находится на Багамах, где заявлена в трех дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брассом. В программу Олимпийских игр входят только дистанции 100 и 200 метров данным стилем плавания.
На дистанции 200 м брассом квалификационное время составляло 2 минуты 24,63 секунды. Ефимова проплыла за 2 минуты 29 секунд.
— Отвратительно проплыла, за 2.29 (минуты). Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где‑то 2.25 — 2.26 хотя бы после такого перелета в 25 часов.
Во вторник в ночи решилось, что я все‑таки лечу на Багамы, потому что другой возможности отобраться на Олимпиаду не было, и меня на этот турнир приглашали. Всю среду я летела, а в четверг сразу выступала на 200 м брассом.
Хорошо, что старты на 50 и 100 м брассом будут с предварительными заплывами. А на 200 м был сразу финал. Я с утра попросилась проплыть на свободной крайней дорожке, где девчонки плыли «полторашку». А я с ними рядом плыла, чтобы хоть как‑то и что‑то. Ну вы представьте, вечером прилетела, и на следующий день — 200 м брасс. У меня такого еще не было. Ну ладно — полтинник, чтобы хоть немного расплыться!
Важно, что олимпийская дистанция 100 м брасс — в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю свое счастье. А вообще — надо просто наслаждаться моментом. Атмосфера классная, все очень дружелюбные, и я рада плыть на международных соревнованиях, пытаясь отобраться на свою пятую Олимпиаду, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
14 июня, Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). После информации о получении нейтрального статуса Ефимова сообщила, что ей нужно проплыть на международном старте до 23 июня.