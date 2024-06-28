Глава WADA пригрозил США исключением их представителей из руководства

Как заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, решение США сократить размер взноса является позорным и может привести к исключению их представителей из руководства организации.

«Будет позором, если США решат не выполнять свои обязательства перед Северной и Южной Америкой и не выплатят согласованную долю ежегодного взноса в бюджет WADA. Естественно, это повлекло бы за собой серьезные последствия, в числе которых немедленная потеря США всех позиций, которые они в настоящее время занимают в структуре управления WADA, в том числе в исполкоме», — заявил Банька.

«Это также может привести к серьезным последствиям для американского спорта. В конечном счете это нанесло бы наибольший вред американским спортсменам, поскольку сокращение глобального финансирования лишь ослабило бы антидопинговую систему в других частях мира, где базируются их конкуренты», — добавил глава WADA.