13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава WADA пригрозил США исключением их представителей из руководства

Палата представителей Конгресса США сократила взнос WADA на 2025 год, который до последнего времени составлял 3,6 млн долларов.

Источник: Reuters

Как заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, решение США сократить размер взноса является позорным и может привести к исключению их представителей из руководства организации.

«Будет позором, если США решат не выполнять свои обязательства перед Северной и Южной Америкой и не выплатят согласованную долю ежегодного взноса в бюджет WADA. Естественно, это повлекло бы за собой серьезные последствия, в числе которых немедленная потеря США всех позиций, которые они в настоящее время занимают в структуре управления WADA, в том числе в исполкоме», — заявил Банька.

«Это также может привести к серьезным последствиям для американского спорта. В конечном счете это нанесло бы наибольший вред американским спортсменам, поскольку сокращение глобального финансирования лишь ослабило бы антидопинговую систему в других частях мира, где базируются их конкуренты», — добавил глава WADA.

Власти США принли решение о сокращении взносов во Всемирное антидопинговое агентство, отреагировав на ситуацию с отсутствием наказания для 23 китайских пловцов, которые в 2021 году перед Олимпиадой в Токио сдали положительные допинг-тесты.

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