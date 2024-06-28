Глава WADA пригрозил США исключением их представителей из руководства
Палата представителей Конгресса США сократила взнос WADA на 2025 год, который до последнего времени составлял 3,6 млн долларов.
Палата представителей Конгресса США сократила взнос WADA на 2025 год, который до последнего времени составлял 3,6 млн долларов.
Как заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, решение США сократить размер взноса является позорным и может привести к исключению их представителей из руководства организации.
«Будет позором, если США решат не выполнять свои обязательства перед Северной и Южной Америкой и не выплатят согласованную долю ежегодного взноса в бюджет WADA. Естественно, это повлекло бы за собой серьезные последствия, в числе которых немедленная потеря США всех позиций, которые они в настоящее время занимают в структуре управления WADA, в том числе в исполкоме», — заявил Банька.
«Это также может привести к серьезным последствиям для американского спорта. В конечном счете это нанесло бы наибольший вред американским спортсменам, поскольку сокращение глобального финансирования лишь ослабило бы антидопинговую систему в других частях мира, где базируются их конкуренты», — добавил глава WADA.
Власти США принли решение о сокращении взносов во Всемирное антидопинговое агентство, отреагировав на ситуацию с отсутствием наказания для 23 китайских пловцов, которые в 2021 году перед Олимпиадой в Токио сдали положительные допинг-тесты.