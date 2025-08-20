Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская чемпионка Европы дисквалифицирована на 4 года

Двукратная чемпионка Европы по плаванию среди слепых София Поликарпова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), основанием стала взятая в марте прошлого года положительная допинг-проба на мельдоний. 23-летняя спортсменка будет отбывать дисквалификацию до 19 марта 2028 года.

Поликарпова — двукратный победитель и серебряный призер чемпионата Европы, многократная чемпионка России. С 2016 года входила в паралимпийскую сборную страны. На Паралимпийских играх в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем.

В июле 2024 года мировой судья в Санкт-Петербурге прекратил в отношении Поликарповой производство по административному делу об умышленном нарушении требований о предотвращении допинга в спорте. Тогда пловчиха заявляла, что не употребляла мельдоний, и допустила, что его могли подсыпать.