Российская чемпионка Европы дисквалифицирована на 4 года

В июле 2024 года мировой судья в Санкт-Петербурге прекратил в отношении Поликарповой производство по административному делу об умышленном нарушении требований о предотвращении допинга в спорте. Тогда пловчиха заявляла, что не употребляла мельдоний, и допустила, что его могли подсыпать.