Российская чемпионка Европы дисквалифицирована на 4 года

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), основанием стала взятая в марте прошлого года положительная допинг-проба на мельдоний. 23-летняя спортсменка будет отбывать дисквалификацию до 19 марта 2028 года.
Поликарпова — двукратный победитель и серебряный призер чемпионата Европы, многократная чемпионка России. С 2016 года входила в паралимпийскую сборную страны. На Паралимпийских играх в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем.
В июле 2024 года мировой судья в Санкт-Петербурге прекратил в отношении Поликарповой производство по административному делу об умышленном нарушении требований о предотвращении допинга в спорте. Тогда пловчиха заявляла, что не употребляла мельдоний, и допустила, что его могли подсыпать.