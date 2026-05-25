В рамках «допинговой Олимпиады» побит мировой рекорд по плаванию

Официальный мировой рекорд на данной дистанции, установленный австралийцем Кэмероном Макэвоем в марте 2026 года, составляет 20,88 секунды. Голомеев, являющийся чемпионом Европы 2024 года, улучшил этот показатель на 0,07 секунды. Тем не менее, достижение не будет засчитано в качестве официального рекорда, поскольку на Enhanced Games разрешено использование препаратов для улучшения результатов, которые запрещены в традиционных видах спорта.