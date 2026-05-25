В рамках «допинговой Олимпиады» побит мировой рекорд по плаванию

Греческий пловец Кристиан Голомеев преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды на «Улучшенных играх» (Enhanced Games) в Лас-Вегасе (США). Как сообщает Yahoo Sports, спортсмен получил приз в размере $250 тысяч за победу, а также специальный бонус в $1 млн за превышение мирового рекорда.
Официальный мировой рекорд на данной дистанции, установленный австралийцем Кэмероном Макэвоем в марте 2026 года, составляет 20,88 секунды. Голомеев, являющийся чемпионом Европы 2024 года, улучшил этот показатель на 0,07 секунды. Тем не менее, достижение не будет засчитано в качестве официального рекорда, поскольку на Enhanced Games разрешено использование препаратов для улучшения результатов, которые запрещены в традиционных видах спорта.
«Улучшенные игры» (Enhanced Games), также известные как «Олимпиада на стероидах», впервые в истории включают соревнования по легкой атлетике, плаванию и силовым видам спорта. Заявленной целью турнира является создание альтернативы традиционным Олимпийским играм, где спортсмены могут свободно применять различные вещества и технологии для повышения своих результатов.