Стили плавания: какой выбрать и как освоить технику

Как дышать. Вдох делают через несколько гребков в удобном ритме. Не поднимайте голову высоко. Чуть поверните корпус и шею так, чтобы рот оказался над поверхностью воды. Выдох нужно делать в воду через рот, к этому нужно постепенно привыкнуть.