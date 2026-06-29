Стили плавания: какой выбрать и как освоить технику

Стили плавания отличаются работой рук и ног, положением тела и ритмом дыхания. Разберем особенности каждого стиля, их преимущества, типичные ошибки и уровень сложности.
Кратко по сути:
- в спортивном плавании выделяют четыре основных стиля;
- кроль подходит для быстрого передвижения;
- брасс и плавание на спине чаще выбирают для первых занятий;
- баттерфляй осваивают после базовых стилей;
- у каждого стиля свои особенности дыхания и работы рук и ног;
- ошибки в технике снижают скорость и увеличивают расход сил.
Какие существуют стили плавания
В современной практике выделяют четыре основных стиля плавания. Они отличаются друг от друга положением тела, техникой работы рук и ног, скоростью и сложностью исполнения.
|Стиль
|Особенность
|Кому подойдет
|Кроль
|Самый быстрый стиль
|Тем, кто хочет плавать быстро
|Брасс
|Спокойный темп, длинная фаза скольжения
|Для спокойных тренировок и первых занятий
|Плавание на спине
|Лицо остается над водой
|Тем, кому сложно держать лицо в воде
|Баттерфляй
|Самый сложный по технике
|Опытным пловцам
Кроль (вольный стиль)
В этом виде пловец делает гребки руками и непрерывные удары ногами.
Техника. Голова находится в воде лицом вниз. Корпус вытянут в одну линию близко к поверхности. Руки работают поочередно, а после каждого гребка корпус слегка поворачивается. Во время каждого гребка корпус слегка поворачивается вслед за плечом, что помогает эффективнее скользить по воде. Работайте ногами без пауз в спокойном ритме, удерживая тело на поверхности.
Как дышать. Вдох делают через несколько гребков в удобном ритме. Не поднимайте голову высоко. Чуть поверните корпус и шею так, чтобы рот оказался над поверхностью воды. Выдох нужно делать в воду через рот, к этому нужно постепенно привыкнуть.
Частые ошибки:
- поднятая слишком высоко голова — приводит к напряжению мышц шеи и поясницы;
- короткий гребок — рука преждевременно выходит из воды и не завершает движение;
- пересечение средней линии тела руками — ломает траекторию движения;
- излишнее напряжение — мешает скольжению и увеличивает расход энергии;
- выдох не в воду, а в воздух;
- слишком сильная работа ногами — быстро приводит к усталости.
Брасс
В брассе между гребками есть короткая фаза скольжения, поэтому этот стиль позволяет плыть в спокойном темпе и не спешить с каждым движением. Именно поэтому его часто выбирают для первых тренировок.
Техника. Исходное положение — лицом вниз. Руки одновременно разводят в стороны, затем сводят под грудью и снова вытягивают вперед. В это время ноги подтягивают к тазу, выполняют толчок назад и в стороны, после чего следует короткое скольжение.
Как дышать. Для вдоха нужно поднять голову над водой, но не очень высоко. Затем лицо снова опускают в воду и во время скольжения делают выдох через рот и нос.
Частые ошибки:
- постоянное удержание головы над водой;
- слишком короткая фаза скольжения;
- несогласованность движений рук и ног;
- чрезмерно широкий толчок ногами;
- поднятые плечи и напряженная шея.
Плавание на спине
Механика движений здесь во многом схожа с кролем: руки по очереди делают гребки, а ноги помогают удерживать корпус на поверхности воды. Главное отличие — положение тела на спине.
Техника. Тело должно оставаться максимально вытянутым и располагаться близко к поверхности воды. Голова лежит на воде неподвижно, глаза смотрят вверх. Руки работают поочередно: одна выполняет гребок под водой, а другая возвращается через воздух. Во время гребка корпус слегка поворачивается движением плеча, как при кроле.
Делайте удары ногами с небольшой амплитудой за счет работы бедер, а не коленей.
Как дышать. Поскольку лицо постоянно находится над водой, специальных движений для вдоха не требуется. Важно сохранять ровный ритм дыхания и не задерживать воздух. Обычно вдох и выдох выполняют в постоянном ритме, например через несколько гребков. Спокойное дыхание помогает сохранять расслабленное положение тела и не сбивать ритм движения.
Частые ошибки:
- запрокидывание головы назад или прижатый подбородок к груди;
- сгибание ног в коленях;
- слишком глубокое положение таза;
- короткий гребок рукой.
Баттерфляй
Этот стиль часто называют самым сложным, он требует хорошей физической подготовки и координации.
Техника. Волна начинается от груди и проходит через корпус к ногам, из-за этого баттерфляй еще называют «дельфином». Не пытайтесь создавать движение только за счет прогиба в пояснице. Кисти первыми входят в воду, руки выполняют гребок под корпусом и возвращаются над поверхностью воды.
На один гребок руками приходится два удара ногами: первый помогает начать движение вперед, второй усиливает продвижение в конце гребка. Ноги при этом располагаются вместе. Движение ног начинается от бедер, не от коленей.
Как дышать. Вдох обычно выполняют во время проноса рук над водой. Для этого нужно слегка поднять подбородок. После вдоха лицо снова опускают в воду, а выдох выполняют через рот и нос.
Частые ошибки:
- сильно согнутые колени, из-за этого не получается хорошо оттолкнуться;
- слишком высокий подъем головы для вдоха;
- сильное прогибание в пояснице;
- несогласованность работы рук и ног;
- слишком высокий пронос рук в воздухе.
Какой стиль плавания самый быстрый, а какой самый медленный
Быстрее всего плыть кролем. Высокая скорость достигается благодаря непрерывной работе рук и ног: пока одна рука выполняет гребок под водой, вторая возвращается по воздуху, а тело сохраняет вытянутое и обтекаемое положение. В соревнованиях именно кролем спортсмены показывают максимальную скорость, поэтому в дисциплине «вольный стиль» почти всегда используют именно его.
Второе место занимает баттерфляй. Из-за гребка двумя руками одновременно в следующей фазе скорость падает. Также когда тело поднимается из воды, это создает большое сопротивление.
Плавание на спине обычно немного уступает баттерфляю. По технике этот стиль во многом напоминает кроль, однако положение тела на спине делает гребок менее мощным.
Самый медленный стиль — брасс. Во время каждого цикла пловец подтягивает ноги перед толчком, из-за чего скорость движения падает.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на вопросы, которые обычно возникают у начинающих пловцов.
Какой стиль выбрать новичку для первых тренировок?
Обычно начинают с плавания на спине или брасса. Плавание на спине позволяет привыкнуть к воде. Кроме того, здесь проще дышать, так как лицо остается над поверхностью. Брасс позволяет двигаться в комфортном темпе и лучше чувствовать положение тела в воде.
Чем полезно плавание?
Плавание развивает выносливость, укрепляет мышцы и помогает снизить нагрузку на суставы и позвоночник. Благодаря поддержке воды тренироваться комфортнее людям с лишним весом и тем, кто восстанавливается после некоторых травм.
Можно ли похудеть, занимаясь плаванием?
Плавание помогает увеличить расход энергии и может способствовать снижению веса. За 45 минут можно потратить несколько сотен килокалорий, однако результат зависит не только от тренировок, но и от питания, общего уровня физической активности и регулярности занятий.
Опускать лицо в воду при плавании брассом обязательно?
Да, если речь идет о классической технике брасса. Во время скольжения лицо должно находиться в воде, а голова подниматься только для вдоха. Постоянно поднятая голова увеличивает нагрузку на мышцы шеи и поясницы, а также ухудшает положение тела в воде.
Как часто нужно тренироваться в бассейне?
Для поддержания мышечного тонуса, улучшения осанки и развития выносливости оптимальный график — две-три тренировки в неделю по 45−60 минут.