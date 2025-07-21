Российские синхронистки завоевали бронзу на ЧМ в Сингапуре

Российские синхронистки впервые с 2001 года не смогли выиграть золото на чемпионате мира в соревнованиях дуэтов. Тогда на первенстве мира в Фукуоке победу одержали японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова стали обладательницами серебряных наград.