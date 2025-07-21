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Российские синхронистки завоевали бронзу на ЧМ в Сингапуре

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дорошко и Гайдай получили за выступление 300,2183 балла. Первое место занял дуэт из Австрии Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри, набравшие 307,1451. Второе место занял дуэт из Китая Яньхань Линь/Яньцзюнь Линь (301,4057).

Российские синхронистки впервые с 2001 года не смогли выиграть золото на чемпионате мира в соревнованиях дуэтов. Тогда на первенстве мира в Фукуоке победу одержали японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова стали обладательницами серебряных наград.

Бронзовая медаль Майи Дорошко и Татьяны Гайдай стала третьей для сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта. Ранее синхронист Александр Мальцев завоевал золотые медали в сольной технической и произвольной программах.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Россияне выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.