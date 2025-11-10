Покровская ушла с поста тренера сборной по синхронному плаванию

«Герой Труда, заслуженный тренер России Татьяна Покровская добровольно приняла решение стать советником руководителя федерации водных видов спорта и представила свою преемницу — Светлану Ромашину. Мы в ближайшее время обратимся в Минспорт с кандидатурой на назначение главным тренером сборной России по синхронному плаванию Светланой Ромашиной.



Причина ухода? Возраст. Татьяне Николаевной исполнилось 75 лет. Большой возраст, большая нагрузка. Она разделяет, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно вложиться по максимуму, в этой части она принимала решение о своей преемнице, пригласив свою воспитанницу. Они будут работать вместе, если Минспорт утвердит кандидатуру Ромашиной, надеюсь, вопросов не возникнет», — приводит слова Мазепина «Чемпионат».