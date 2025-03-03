Правила игры в настольный теннис: лучший спорт для шумной компании

Мяч Это один из основных элементов спортивного инвентаря в игре. Шарик из матового целлулоида диаметром 40 миллиметров, весом до 2,7 граммов.



Ракетка Именно ей выполняются удары по мячу.



Встреча Спортивное соревнование, в котором встречаются либо два игрока, либо четыре.



Сет Часть матча, за которую игроки должны набрать 11 очков.



Очко Награда за результативное действие.



Розыгрыш Временной промежуток матча, во время которого мяч находится в игре: от подачи до результативного действия.



Подача Начальный удар в каждом розыгрыше.



Антиспин Именно так правильно называть накладки, которые поглощают вращение. Больше не спрашивайте ни у кого, как правильно отбивать крученый удар в настольном теннисе – просто используйте ракетки с антиспином.



Блок Удар по мячу ракеткой, когда она ставится перед отскочившим мячом.



Матчбол Розыгрыш мяча, который может принести победу игроку во всей партии.



Откидка Так называют пассивный возврат мяча без вращения открытой ракеткой.



Укоротка А это технический прием, который позволяет уменьшить поступательную скорость мяча. Главное в нем – стопорящее движение руки вперед.



Хват Способ, которым игрок держит ракетку. Обычно выделяют горизонтальный и вертикальный. Но их больше.



Фукс Удар, после которого мяч едва задел корт и упал на пол или же попал в сетку, а затем в стол. Нападающий игрок в этом случае получает очко и, как правило, извиняется перед соперником.

