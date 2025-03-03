Правила игры в настольный теннис: лучший спорт для шумной компании

Что такое настольный теннис
Простыми словами, настольный теннис — это вид спорта, игра с мячом, в которой участники используют ракетки и пытаются перевести ими игровой снаряд на половину игрового поля соперника. Главное — попасть мячом в стол и не позволить другому игроку отбить его на чужую половину. Побеждает более ловкий и подготовленный спортсмен. Если вы когда-нибудь думали, что это несерьезно, то зря. Между прочим, вид спорта олимпийский, в отличие от тех же самбо, сквоша и шахмат.
История возникновения настольного тенниса
Формироваться игра начала еще в 19 веке. Историки родиной дисциплины называют Англию. Все дело в том, что там именно в это время стал популярен большой теннис. В это время на Туманном Альбионе стали появляться различные прообразы настольного тенниса, а также патенты на них. Так, один из вариантов входил в серию настольных игр от Дэвида Фостера: в игру «Parlour Table Games» кроме пинг-понга входили также настольные версии крикета (считай — лапты) и футбола.
Еще одним возможным изобретателем игры мог быть Джеймс Девоншир. Его заявка на получение патента была зафиксирована в 1885 году. Однако, по каким-то причинам она оказалась заброшенной и в итоге в скором времени вышла игра компании «Джон Жак и сыновья» с названием «Jaques’s Gossima». Произошло это в 1891 году. В нее играли 50-миллиметровым пробковым шаром. Сетка высотой 30 сантиметров крепилась на стол при помощи ремня. В 1900 году в игре был заменен тип мяча — на целлулоидный. Примерно в это время игру стали называть пинг-понгом. Все дело в звуке отскока мяча от ракетки и от стола.
В Олимпиаду вид спорта включили в 1908 году. Спустя 22 года настоящей революцией в пинг-понге стали ракетки с резиновым покрытием. Матчи стали динамичнее и увлекательнее. Чемпионаты мира в этой дисциплине проводят с 1927 года, а чемпионаты Европы — с 1958. В начале международной истории настольного тенниса лидерами в игре были венгерские спортсмены, но сегодня все поменялось — нет никого сильнее китайцев.
Цель игры
По современным правилам игра в настольный теннис проходит либо между двумя спортсменами, либо между игроками, выступающими в паре. Их цель — удержать мяч в игре с помощью ракеток. После отскока мяча на своей половине поля спортсмену нужно отправить его на половину соперника. За каждое удачное действие, когда соперник не отбивает мяч, спортсмену начисляются очки.
Виды ракеток
Ракетки для настольного тенниса изготавливаются из нескольких материалов. Основание — деревянное. Это многослойная структура со специальным клеем. От количества слоев зависит жесткость ракетки, скорость атаки. Еще один важный элемент — накладки. Традиционно они различаются цветом — красная и черная стороны. Это позволяет сопернику понять характер удара. Длина инвентаря обычно находится в пределах 17 сантиметров, ширина отбивающей части — 15 сантиметров. Сейчас подробнее остановимся на основаниях.
- Защитный тип (Defensive). Более мягкий тип основания, который позволяет контролировать мяч. Эффективен для использования резаных ударов, плоских ударов и блоков.
- Атакующий тип (Offensive). Жесткий тип основания, отлично подходит для быстрых и сильных ударов.
- Смешанный тип (Allround). Промежуточный вариант, нечто среднее для спортсменов, которые одинаково применяют оборонительный и атакующий стили.
Накладки имеют не меньшее значение для теннисиста. Они отличаются по типу и толщине. Основное свойство толщины — обеспечение скорости, чем тоньше, тем медленнее. Также имеет значение тип покрытия.
- Гладкие накладки с топшитом (верхней крышкой доски). Такие покрытия обеспечивают хороший отскок.
- Гладкие накладки без топшита. Такие накладки отлично останавливают вращение и сами не могут его задавать.
- Короткий шип. Такая накладка дает увеличенную скорость, но меньшее вращение. Полезна при комбинированной защите с резкими атакующими действиями.
- Средний шип. Лучше всего подходит для приема сильных ударов.
- Длинный шип. Преимущественно оборонительный вариант накладки. Эффективен при приеме быстрых ударов с вращением.
Игра вдвоем и парами
Сегодня настольный теннис, как и большой, играется в одиночном разряде и парном. В одиночном на площадке находится два соперника, в парном — четыре. Правила игры одинаковые для всех случаев, с несколькими уточнениями. Каждая половина стола в парном настольном теннисе, как и в одиночном, разделена линией. Игроки подают мяч из своего квадрата по диагонали и делают это по очереди. Также по очереди необходимо отбивать мяч. В одиночном разряде игрок может рассчитывать только на себя.
Зона и разметка стола
В современных условиях для игры используется стол высотой 76 сантиметров. Другие размеры — 2,74 метра в длину и 1,53 в ширину. Обычно стол изготовлен из пластика или дерева.
На игровом покрытии наносится разметка. Одна линия делит стол пополам в середине стола и соответствует линии, над которой закреплена сетка. Другая линия также делит стол на половины, но уже для игроков, образуя зоны на каждой стороне мини-корта.
Фиксированные требования имеются и к размерам сетки. Ее высота — 15,25 сантиметров. Выступ за края поля составляет те же 15,25 сантиметров. Само покрытие стола должно быть окрашено матовой краской (чаще всего синей, черной или зеленой). Линии традиционно белые. Периметр ограничен белыми линиями шириной 2 сантиметра.
Имеет значение и игровая площадка, по которой передвигаются спортсмены во время игры. Это зона 6 на 12 метров (во время международных соревнований — 7 на 14).
Основные термины в настольном теннисе
Если вы решили заняться настольным теннисом, то вам наверняка пригодится терминология этого вида спорта. Все совпадения с большим теннисом неслучайны.
|Мяч
|Это один из основных элементов спортивного инвентаря в игре. Шарик из матового целлулоида диаметром 40 миллиметров, весом до 2,7 граммов.
|Ракетка
|Именно ей выполняются удары по мячу.
|Встреча
|Спортивное соревнование, в котором встречаются либо два игрока, либо четыре.
|Сет
|Часть матча, за которую игроки должны набрать 11 очков.
|Очко
|Награда за результативное действие.
|Розыгрыш
|Временной промежуток матча, во время которого мяч находится в игре: от подачи до результативного действия.
|Подача
|Начальный удар в каждом розыгрыше.
|Антиспин
|Именно так правильно называть накладки, которые поглощают вращение. Больше не спрашивайте ни у кого, как правильно отбивать крученый удар в настольном теннисе – просто используйте ракетки с антиспином.
|Блок
|Удар по мячу ракеткой, когда она ставится перед отскочившим мячом.
|Матчбол
|Розыгрыш мяча, который может принести победу игроку во всей партии.
|Откидка
|Так называют пассивный возврат мяча без вращения открытой ракеткой.
|Укоротка
|А это технический прием, который позволяет уменьшить поступательную скорость мяча. Главное в нем – стопорящее движение руки вперед.
|Хват
|Способ, которым игрок держит ракетку. Обычно выделяют горизонтальный и вертикальный. Но их больше.
|Фукс
|Удар, после которого мяч едва задел корт и упал на пол или же попал в сетку, а затем в стол. Нападающий игрок в этом случае получает очко и, как правило, извиняется перед соперником.
|Подставка
|Так называют удар с полулета. Ракетка подставляется к мячу таким образом, чтобы рука минимально двигалась вперед. Перевод мяча осуществляется за счет силы удара соперника.
Как ведется счет в настольном теннисе
Сам матч в настольном теннисе состоит из нескольких геймов. Для победы в гейме необходимо набрать 11 очков. Если оба игрока (или пары) набрали по 10 очков, то игра ведется до преимущества в два балла. А далее следующий гейм. В зависимости от уровня соревнований количество таких геймов отличается. Обычно нужно выиграть соперника четыре раза в каждой партии. То есть, максимальное количество геймов — 7.
Очко присуждается за удачное действие в атаке, когда соперник не смог отбить мяч после удара другого игрока или отбил не в половину стола своего оппонента.
В случае, если принимающий отбивает мяч кистью руки, в которой держит ракетку, это не считается за нарушение правил. А вот отбивать свободной рукой нельзя — за это очко получает соперник. Когда нападающий игрок не попадает в поверхность стола и мяч попадает в игрока — балл присуждается обороняющемуся спортсмену.
Основные правила игры в настольный теннис
А теперь перейдем к тому, как играть в настольный теннис. Правила игры существуют для того, чтобы их соблюдать. Если не хотите помочь сопернику заработать баллы.
1. Розыгрыш
Каждый розыгрыш начинается с подачи. Игрок должен подбросить мяч и ударить по нему ракеткой так, чтобы он коснулся своей половины стола, перелетел через сетку и коснулся половины поля соперника. Разыгрывается мяч до тех пор, пока один из игроков не заработает очко.
2. Ход партий (сетов)
Каждый сет заканчивается после того, как один из игроков набрал 11 очков. При счете 10:10 нужно добиться преимущества в два очка. Всего сетов может быть 7 (на большинстве соревнований), после каждого из них игроки меняются сторонами стола.
3. Осторожнее со свободной рукой
Свободной рукой вообще лучше не пользоваться. За касание ей поверхности стола очко также уходит сопернику. Рукой с ракеткой задевать стол можно как во время подачи, так и во время других атакующих действий.
4. Нарушения
За несерьезное нарушение игрок может получить желтую карточку (например, проброс мяча перед подачей). Если игрок сделал что-то более существенное — балл могут дать его сопернику. Самое строгое наказание — два очка оппоненту.
Посмотрите видео, в котором подробно рассказывают, как играть в настольный теннис, успешно отбивая подачи соперника.
Как держать ракетку в настольном теннисе: виды хватов
Если вы не будете знать, как держать ракетку в настольном теннисе, то вряд ли выиграете хоть один поединок: либо рука устанет, либо вы просто будете неправильно бить по мячу. Поэтому важно определиться с хватом.
Азиатский хват
Другими словами, хват пером. Свое основное название получил из-за того, что очень популярен в Китае. Большой и указательный пальцы в этом случае находятся на внутренней стороне ракетки, остальные — на внешней. Рукоятку необходимо направить вверх, допустимо делать это под небольшим углом. Существует японская версия хвата: большой и указательный пальцы как бы окольцовывают рукоятку, в то время как остальные в прямом положении лежат на тыльной стороне ракетки.
Этот хват и его разновидности отличаются непредсказуемостью, сильной первой подачей, к недостаткам можно отнести слабую игру слева, трудности в обороне и проблемы с приданием мячу вращения. Зато в атаке — мощь.
Европейский хват
В этом случае большой палец располагается на внутренней стороне ракетки возле края, а указательный в прямом положении — на внешней. Остальные пальцы держат рукоять. В таком случае рукоятка словно становится продолжением кисти, что позволяет выполнять большое количество сложных ударов.
В европейском хвате также есть вариации. Одна из них — когда торец ракетки находится между большим и указательным пальцами. Другой вариант — ребро смещается к большому пальцу. Это позволяет делать более мощные удары тыльной стороной. Еще один случай — ребро также смещено, но уже к указательному пальцу.
Хват для новичка
Этот вариант максимально нейтральный и не имеет смещения в какую-либо сторону. Ракетку нужно взять так, чтобы ее ребро находилось в точке между большим и указательным пальцами. Ими нужно взять ракетку за основание. Пальцы должны лежать прямо, параллельно друг другу. Не располагайте подушечку большого пальца на накладке, он должен ложиться на нее боком. Остальные пальцы должны удобно держать рукоять.
Как правильно подавать и отбивать в настольном теннисе
Первый подающий определяется в начале каждой игры при помощи жребия. Выигравший также определяет сторону стола, где начинает игру. Подающий должен держать мяч выше поверхности стола на ладони и подбросить на 16 сантиметров вверх перед ударом. Если высота ниже, или игрок режет угол — это считается нарушением правил.
Мяч должен сначала удариться о свою половину стола, затем перелететь через сетку, а потом уже коснуться стола на половине соперника. Если во время подачи мяч задел сетку, и попал на сторону соперника, наступает вторая попытка. А если отлетел за пределы стола или на свою половину — очко присуждается сопернику. Важно, что количество повторных подач не ограничено. После двух подач одного игрока мяч переходит другому.
Игрок, который принимает мяч должен отбивать его на половину стола соперника. Как это правильно сделать? В настольном теннисе запрещается касание мяча своей половины стола (если это не подача). Касание мяча поля должно быть после того, как снаряд перелетает сетку и оказывается на половине соперника. При этом, отбивать мяч, пока он не коснулся твоей половины нельзя. За это фиксируется нарушение правил, а очко отдают сопернику.
Типы и техника ударов в настольном теннисе
Вы никогда не поймете, как играть в настольный теннис, если не будете знать технику ударов. Здесь мы расскажем о крученых ударах, накатах и сильных переводах мяча на половину соперника.
1. Накат
Такой удар стали исполнять после появления губчатых покрытий на ракетках и резиновых накладок. Ракетка идет к мячу по направлению снизу-вверх-вперед. Получается такое «поглаживание» мяча. Удар приходится в верхнюю половину мяча, соответственно, ему придается верхнее вращение. Вариант удара для нападения. Может исполняться с левой стороны (бэкхенд) или с правой (форхенд).
2. Подрезка
Это защитный удар. Выполняется по спускающемуся мячу (ниже, чем уровень сетки). Мячу придается нижнее или нижнее-боковое вращение. Перед ударом ракетку нужно поднять до уровня глаз, далее «нос» ракетки направляется по ходу удара. Подрезки могут выполняться с правой или с левой стороны.
3. Блок/подставка
Удар выполняется неподвижной ракеткой. Ракетка подставляется под мяч перпендикулярно столу. Траектория отскока в этом случае предсказуема.
4. Плоский удар
Задача игрока при этом ударе — направить почти всю силу в скорость полета мяча. Важно поставить ракетку под углом 90 градусов по направлению к мячу. Сам снаряд должен отскакивать без вращения.
5. Толчок
Так называется удар, во время которого мяч летит по прямой линии. Движение ракетки может быть разным: вперед и снизу-вверх, вперед, вперед и снизу-вверх.
6. Топ-спин
На сегодняшний день — это один из основных ударов в настольном теннисе. Игрок закручивает мяч вперед. От наката удар отличается существенно более сильным вращением. Замах ракеткой также более сильный. Само движение руки почти полностью направлено вверх.
7. Свеча
Так называют защитный удар, во время которого мяч летит высоко и имеет верхнее вращение. Мяч посылается по дуге к краю стола. Игрок должен отвести ракетку назад и повернуть корпус в сторону. Во время замаха ракетку нужно держать на уровне пояса. При ударе ракеткой нужно целится в высшую точку мяча.
8. Срезка
Также относится к основным ударам в игре. Ракетка двигается так: сверху вниз и вперед. Мяч летит медленнее, чем обычно. Если удар наносится по мячу с нижним вращением, то ракетку нужно наклонять не более чем на 45 градусов от плоскости стола. Если мяч с верхним вращением, то угол увеличивают.
9. Откидка
Это прямолинейный удар, его выполняют по встречному мячу с нижним вращением. Ракетка должна быть открытой. Движение ей идет снизу вперед и вверх. Самое главное — в моменте удара резко толкнуть мяч вперед и вверх. Элемент похож на срезку, поэтому может ввести соперника в заблуждение.
10. Укороченный
Кистевой мягкий удар по мячу в моменте, когда он находится над столом. Мяч принимается на открытую ракетку, которая сначала движется по направлению мяча, «смягчает» полет. После этого кистевое движение должно вернуть игровую сферу на половину соперника. Снаряд летит по короткой дуге и падает рядом с сеткой. Если вы все сделали правильно.
11. Смэш
Так называется прямой размашистый удар, имеющий слабое вращение. Часто является завершающим в розыгрыше. Мяч ловится в высшей точке отскока, после чего сильно направляется на половину соперника.
Что понадобится для игры в настольный теннис начинающим игрокам
Без экипировки играть не получится. А если вы подготовили не все, то будет в лучшем случае неудобно, в худшем, вы получите травму.
1. Ракетка
Первое, что вам нужно приобрести, если вы решили играть в настольный теннис. К ней же можно сразу приобрести чехол.
2. Мяч
Скорее всего, не помешает и покупка набора теннисных мячей, потому что этот элемент игры может быстро выйти из строя (сломаться).
3. Форма и обувь
С одной стороны, вы можете взять обычную спортивную одежду (штаны, шорты, футболка или кофта с длинным рукавом). С другой — если это соревнования, то лучше остановиться на шортах и футболке. Главное, чтобы ваша одежда не сковывала вас во время игры.
С обувью все немного сложнее. Вы будете много передвигаться, поэтому сцепление подошвы с полом должно быть идеальным. Существуют специальные кроссовки, которые рассчитаны на такую нагрузку. Их и стоит приобрести, если вы всерьез решили заняться настольным теннисом. Если возможности приобрести дорогостоящую обувь нет (а ценник может достигать больше 15 тысяч), то остановитесь на кроссовках, которые позволяют вам быстро передвигаться, крепко фиксируют ступню и голень.
4. Напульсники
Во время игры вы можете растянуть суставы у кистей рук. Чтобы немного обезопасить себя от этого, можно использовать напульсники.
5. Инвентарь для ухода за ракеткой
Чем лучше вы следите за этим инструментом, тем дольше он вам прослужит. К аксессуарам, которыми нужно пользоваться, чтобы ракетка не теряла свои свойства относится губка с очистителем. Она поможет удалять пыль и грязь с ракетки.
Также вы можете приобрести защитную пленку для накладок, это тоже увеличит срок службы ракетки.
Советы детям и взрослым, как научиться хорошо играть в настольный теннис и выигрывать
Для начинающих игроков вопрос: «Как правильно играть в настольный теннис?», — является первым этапом на пути к совершенству. Сейчас мы расскажем вам несколько секретов, чтобы процесс игры был для вас прозрачным.
1. Учитесь двигаться
Если вы будете стоять на одном месте, то скорее всего проиграете. Даже в пределах одного сета вам придется очень много двигаться, чтобы успевать за мячом. Не смотрите на то, что стол в настольном теннисе маленький, тренировать выносливость для передвижения вам точно придется.
2. Меняйте тактику
Во время игры важно обманывать соперника тактически и не быть предсказуемым. Используйте резаные удары, обманные движения — все это поможет победить.
3. Учитесь менять вращение мяча
Чем чаще вы меняете вращение мяча, тем сложнее вашему сопернику. Так, при верхнем вращении оппонент будет отходить назад, чтобы отбить мяч, а при нижнем придется близко выдвигаться к сетке.
4. Используйте ракетки с шипами
Как вы уже поняли, у покрытия ракеток есть свои особенности. Играть хорошо в настольный теннис вам помогут различные накладки на ракетки. К примеру, итехнвентарь с шипами позволяет вам играть разносторонне. В настольном теннисе такие ракетки позволяют уменьшить скорость отскока мяча, придать ему случайное вращение и вернуть сопернику мяч с тем же вращением, с которым он вам его направил. Играть против шипов достаточно сложно.
Кроме того, в настольном теннисе есть ракетки с короткими шипами. Они хорошо подходят как для того, чтобы играть в оборонительном стиле, так и для резко атакующих игроков. Также они очень хорошо контролируют вращение мяча.
5. Атака — лучшая защита
Это правило действует для многих видов спорта и настольный теннис не будет исключением. Соперник должен находиться в постоянном напряжении, уставать и совершать ошибки. Без серьезных атакующих действий этого добиться сложно.
6. Секция — лучший вариант для ребенка
Конечно, дети играют в настольный теннис также, как и взрослые. Но именно у них есть шанс достичь большого успеха в спорте, ведь чем раньше начнешь, тем лучше будут усваиваться правила. Тренер даст вашему ребенку нужные упражнения и соревновательную практику.
Чек-лист новичкам: как правильно играть в настольный теннис
Проверьте себя: читайте и запоминайте главные правила о настольном теннисе.
- Настольный теннис начал формироваться в Англии в 19 веке. Свое узнаваемое название пинг-понг она получила из-за звука, с которым мяч попадал по столу и ракетке.
- Ваша цель в игре — отбивать мяч на половину поля соперника так, чтобы тот не смог его вам вернуть.
- Выбрать ракетку можно так, чтобы она подходила вашему стилю: жесткое основание для атаки, мягкое — для обороны. Гладкие накладки придают большую скорость мячу и сильный отскок, а накладки с шипами, хорошо его контролируют.
- Выбрали ракетку — теперь надо запомнить, как ее правильно держать. В настольном теннисе есть два основных типа хвата: азиатский (как перо) и европейский (большой палец ставьте на внутреннюю сторону ракетки, а указательный в прямом положении — на внешнюю).
- Для начинающих игроков есть базовый хват: ракетку нужно взять так, чтобы ее ребро находилось в точке между большим и указательным пальцами, которые держат ее за основание. Пальцы должны лежать прямо, параллельно друг другу. Не забывайте, как играть в настольный теннис проще.
- Матч в настольном теннисе разделен на сеты. Задача игрока — выиграть четыре из них. Каждый сет заканчивается, когда один из игроков либо набрал 11 очков, либо повел с преимуществом в два балла после 10 набранных очков (12:10, 14:12
и т. д.).
- Не забывайте, как правильно подавать в настольном теннисе! Подача осуществляется после того, как мяч был подкинут минимум на 16 сантиметров вверх от стола. Мяч должен один раз задеть стол на вашей половине, перелететь сетку и удариться об стол на чужой половине. После двух розыгрышей право подачи переходит сопернику.
- Отбивать мяч нужно так, чтобы он перелетел через сетку и ударился об стол на половине соперника.
- Бить можно по-разному: смэши, накаты, свечи, откидки — ударов очень много.
- Старайтесь измотать своего соперника, у вас должно быть много приемов в арсенале. Со временем, используя разные стили и удары вы поймете, как выиграть много партий в настольном теннисе у всех своих друзей.