16-летняя россиянка сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева успешно преодолела квалификацию турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Российская теннисистка Мирра Андреева успешно преодолела квалификацию турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
143-я ракетка мира из России впервые в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». В финальном раунде квалификации она обыграла первую сеяную Камилу Осорио из Колумбии — 7:6, 6:4.
На юниорском уровне Мирра Андреева выходила в финал Australian Open. В январе 2023 года россиянка проиграла соотечественнице Алине Корнеевой.
Основная сетка Открытого чемпионата Франции стартует 28 мая и завершится 10 июня.