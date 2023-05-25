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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

16-летняя россиянка сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева успешно преодолела квалификацию турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

143-я ракетка мира из России впервые в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». В финальном раунде квалификации она обыграла первую сеяную Камилу Осорио из Колумбии — 7:6, 6:4.

На юниорском уровне Мирра Андреева выходила в финал Australian Open. В январе 2023 года россиянка проиграла соотечественнице Алине Корнеевой.

Основная сетка Открытого чемпионата Франции стартует 28 мая и завершится 10 июня.

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