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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Международная федерация тенниса не накажет Джоковича за заявление о Косове

Международная федерация тенниса (ITF) не станет наказывать серба Новака Джоковича за его заявление в поддержку косовских сербов во время Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», сообщает Франс Пресс.

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Источник: Reuters

Джокович в понедельник выиграл в первом круге турнира представителя США Александра Ковачевича. После матча он написал на видеокамере, где игроки оставляют автографы: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». На послематчевой пресс-конференции серб заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции, и назвал Косово «нашей твердыней» и «очагом».

«Правила поведения игроков на турнирах “Большого шлема” регулируются сводом правил “Большого шлема”, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», — сказал представитель ITF.

ITF отметила, что получила запрос от Федерации тенниса Косова, которая требовала наложить санкции на Джоковича за его действия. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала воинственными и неуместными слова Джоковича о косовских сербах.

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