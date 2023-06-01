Международная федерация тенниса не накажет Джоковича за заявление о Косове

Джокович в понедельник выиграл в первом круге турнира представителя США Александра Ковачевича. После матча он написал на видеокамере, где игроки оставляют автографы: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». На послематчевой пресс-конференции серб заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции, и назвал Косово «нашей твердыней» и «очагом».
«Правила поведения игроков на турнирах “Большого шлема” регулируются сводом правил “Большого шлема”, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», — сказал представитель ITF.
ITF отметила, что получила запрос от Федерации тенниса Косова, которая требовала наложить санкции на Джоковича за его действия. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала воинственными и неуместными слова Джоковича о косовских сербах.