Международная федерация тенниса не накажет Джоковича за заявление о Косове

Джокович в понедельник выиграл в первом круге турнира представителя США Александра Ковачевича. После матча он написал на видеокамере, где игроки оставляют автографы: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». На послематчевой пресс-конференции серб заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции, и назвал Косово «нашей твердыней» и «очагом».

«Правила поведения игроков на турнирах “Большого шлема” регулируются сводом правил “Большого шлема”, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», — сказал представитель ITF.