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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка Уимблдона Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Действующая чемпионка Уимблдона, четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в следующий круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

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Источник: AP 2022

Рыбакина добилась уверенной победы в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой 6:3, 6:3, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продлилась 1 час и 28 минут.

Елена сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

В третьем круге на турнире «Большого шлема» во Франции Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия).

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