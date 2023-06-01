Чемпионка Уимблдона Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Действующая чемпионка Уимблдона, четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в следующий круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
Действующая чемпионка Уимблдона, четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в следующий круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
Рыбакина добилась уверенной победы в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой 6:3, 6:3, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продлилась 1 час и 28 минут.
Елена сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.
В третьем круге на турнире «Большого шлема» во Франции Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия).