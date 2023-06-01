Чемпионка Уимблдона Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Рыбакина добилась уверенной победы в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой 6:3, 6:3, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продлилась 1 час и 28 минут.

Елена сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.