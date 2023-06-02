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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

В третьем круге обыграна теннисистка из США.

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Источник: Reuters

Дарья Касаткина вышла в четвертый круг на «Ролан Гаррос».

Первая ракетка России Дарья Касаткина в двух сетах обыграла американку Пейтон Стирнс. Матч продолжался 55 минут.

В следующем круге Дарья Касаткина сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина).

В прошлом году Касаткина добилась наилучшего для себя результата на парижских грунтовых кортах, дойдя до полуфинала. В ½ финала россиянка уступила Иге Свентек.

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