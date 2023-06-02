Касаткина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина вышла в четвертый круг на «Ролан Гаррос».

В прошлом году Касаткина добилась наилучшего для себя результата на парижских грунтовых кортах, дойдя до полуфинала. В ½ финала россиянка уступила Иге Свентек.