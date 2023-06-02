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16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла соотечественницу Анастасию Потапову (4:6, 6:3, 6:0) в третьем круге «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

Павлюченкова выполнила один эйс, реализовала семь брейк-пойнтов из десяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Потаповой два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и восемь двойных ошибок.

31-летняя теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». В 2021 году Павлюченкова дошла до финала турнира, а следующий турнир пропустила из-за травмы.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Павлюченкова сыграет с 28-й ракеткой мира из Бельгии Элизе Мертенс, которая ранее выбила из турнира третью ракетку мира Джессику Пегулу.

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