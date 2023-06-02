Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла соотечественницу Анастасию Потапову (4:6, 6:3, 6:0) в третьем круге «Ролан Гаррос».
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла соотечественницу Анастасию Потапову (4:6, 6:3, 6:0) в третьем круге «Ролан Гаррос».
Павлюченкова выполнила один эйс, реализовала семь брейк-пойнтов из десяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Потаповой два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и восемь двойных ошибок.
31-летняя теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». В 2021 году Павлюченкова дошла до финала турнира, а следующий турнир пропустила из-за травмы.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Павлюченкова сыграет с 28-й ракеткой мира из Бельгии Элизе Мертенс, которая ранее выбила из турнира третью ракетку мира Джессику Пегулу.