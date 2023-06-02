Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Павлюченкова выполнила один эйс, реализовала семь брейк-пойнтов из десяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Потаповой два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и восемь двойных ошибок.

31-летняя теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». В 2021 году Павлюченкова дошла до финала турнира, а следующий турнир пропустила из-за травмы.