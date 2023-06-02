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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов вышел в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Россиянин победил Танаси Коккинакиса из Австралии.

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Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в ⅛ финала «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга 27-летний спортсмен обыграл австралийца Танаси Коккинакиса — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 3 часа 44 минуты. Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17.

Ранее сообщалось, что теннисисты были недовольны качеством корта по время данной встречи.

В следующем круге Карен Хачанов сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия).

Лучшим достижением 27-летнего Хачанова на парижских кортах является ¼ финала в 2019 году.

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