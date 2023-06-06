Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
72
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Все события
16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Дом французского теннисиста ограбили на 600 тыс. евро во время «Ролан Гаррос»

Неизвестные ограбили дом французского теннисиста Люка Пуя. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche.

Наверх
Источник: Reuters

Инцидент произошел во время выступления 29-летнего теннисиста на «Ролан Гаррос», который проходил в Париже. После вылета из турнира Пуй отправился в Ренн, где он проживает с 2020 года. Теннисист обнаружил, что дверь его дома была взломана, а из дома были украдены ювелирные украшения и люксовые часы. Общая сумма ущерба оценивается в 600 тыс. евро.

На «Ролан Гаррос» Пуй попал через квалификационный раунд и дошел до второго круга, где в трех сетах уступил британцу Кэмерону Норри (1:6, 3:6, 3:6). Также француз выступал в миксте, где закончил выступление уже в первом круге турнира.

На данный момент Пуй занимает 675-е место в рейтинге ATP. В 2018 году француз входил в десятку сильнейших теннисистов планеты. В 2019 году Пуй получил травму локтя и был вынужден взять годичный перерыв в карьере. Теннисист признавался, что последние годы серьезно страдал от депрессии и собирался завершить карьеру.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Барселона» переиграла в товарищеском матче «Виссел Кобе» с Иньестой
Появились фото мяча Лиги чемпионов на сезон-2023/24
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь