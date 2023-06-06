Дом французского теннисиста ограбили на 600 тыс. евро во время «Ролан Гаррос»
Неизвестные ограбили дом французского теннисиста Люка Пуя. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche.
Неизвестные ограбили дом французского теннисиста Люка Пуя. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche.
Инцидент произошел во время выступления 29-летнего теннисиста на «Ролан Гаррос», который проходил в Париже. После вылета из турнира Пуй отправился в Ренн, где он проживает с 2020 года. Теннисист обнаружил, что дверь его дома была взломана, а из дома были украдены ювелирные украшения и люксовые часы. Общая сумма ущерба оценивается в 600 тыс. евро.
На «Ролан Гаррос» Пуй попал через квалификационный раунд и дошел до второго круга, где в трех сетах уступил британцу Кэмерону Норри (1:6, 3:6, 3:6). Также француз выступал в миксте, где закончил выступление уже в первом круге турнира.
На данный момент Пуй занимает 675-е место в рейтинге ATP. В 2018 году француз входил в десятку сильнейших теннисистов планеты. В 2019 году Пуй получил травму локтя и был вынужден взять годичный перерыв в карьере. Теннисист признавался, что последние годы серьезно страдал от депрессии и собирался завершить карьеру.