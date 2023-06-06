Дом французского теннисиста ограбили на 600 тыс. евро во время «Ролан Гаррос»

Инцидент произошел во время выступления 29-летнего теннисиста на «Ролан Гаррос», который проходил в Париже. После вылета из турнира Пуй отправился в Ренн, где он проживает с 2020 года. Теннисист обнаружил, что дверь его дома была взломана, а из дома были украдены ювелирные украшения и люксовые часы. Общая сумма ущерба оценивается в 600 тыс. евро.

На «Ролан Гаррос» Пуй попал через квалификационный раунд и дошел до второго круга, где в трех сетах уступил британцу Кэмерону Норри (1:6, 3:6, 3:6). Также француз выступал в миксте, где закончил выступление уже в первом круге турнира.