16-летняя Мирра Андреева опровергла слухи о смене гражданства

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева намерена получить французское гражданство, так как живет и тренируется в этой стране. Заявление было опровергнуто ее агентом Львом Кассилем.

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал пост человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», — сказала Андреева корреспонденту «Российской газеты».