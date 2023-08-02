16-летняя Мирра Андреева опровергла слухи о смене гражданства
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не планирует менять гражданство.
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не планирует менять гражданство.
Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева намерена получить французское гражданство, так как живет и тренируется в этой стране. Заявление было опровергнуто ее агентом Львом Кассилем.
«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал пост человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», — сказала Андреева корреспонденту «Российской газеты».
Мирра Андреева занимает 62-е место в мировом рейтинге. В апреле на соревнованиях в Мадриде россиянка стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В июне Андреева дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос», а в июле — до четвертого раунда дебютного Уимблдона.