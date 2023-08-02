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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

16-летняя Мирра Андреева опровергла слухи о смене гражданства

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не планирует менять гражданство.

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Источник: Reuters

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева намерена получить французское гражданство, так как живет и тренируется в этой стране. Заявление было опровергнуто ее агентом Львом Кассилем.

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал пост человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», — сказала Андреева корреспонденту «Российской газеты».

Мирра Андреева занимает 62-е место в мировом рейтинге. В апреле на соревнованиях в Мадриде россиянка стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В июне Андреева дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос», а в июле до четвертого раунда дебютного Уимблдона.

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