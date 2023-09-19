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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянка Потапова сенсационно проиграла 180-й ракетке мира

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга турнира WTA в Гвадалахаре неожиданно проиграла 180-й ракетке мира, колумбийке Эмилиане Аранго (4:6, 3:6).

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Источник: Reuters

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Потапова реализовала два из восьми брейк-поинтов, выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки. Аранго реализовала пять из 17 брейк-поинтов, выполнила одну подачу навылет и допустила пять двойных ошибок.

Потапова занимает 26-е место в рейтинге WTA и была посеяна на турнире под 11-м номером. 22-летняя россиянка проиграла семь из десяти последних матчей.

Во втором круге Аранго сыграет с американкой Слоан Стивенс.

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Россиянка Потапова сенсационно проиграла 180-й ракетке мира
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