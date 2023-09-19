Россиянка Потапова сенсационно проиграла 180-й ракетке мира

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Потапова реализовала два из восьми брейк-поинтов, выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки. Аранго реализовала пять из 17 брейк-поинтов, выполнила одну подачу навылет и допустила пять двойных ошибок.