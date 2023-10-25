Касаткина выиграла матч на старте малого Итогового турнира WTA

Касаткина в трех сетах одержала победу над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, которая получила первый номер посева на турнире. Встреча группы «Азалия» закончилась со счетом 7:5, 1:6, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 10 минут.

Следующий матч россиянка проведет с соперницей по группе полькой Магдой Линетт, ранее уступившей Крейчиковой.

Также в соревнованиях принимают участие россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, которые попали в одну группу. Между собой спортсменки сыграют 27 октября. Кудерметова уже провела свой первый матч на турнире, она уступила китаянке Чжу Линь.