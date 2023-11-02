Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев в матче ⅛ финала турнира серии «Мастерс» в Париже был сильнее Ботика ван де Зандсхулпа в двух сетах — 6:3, 6:3.

Соперником Рублева в четвертьфинале станет австралиец Алекс де Минаур, который свой матч ⅛ финала не играл — его соперник четвертая ракетка мира Янник Синнер снялся с соревнований из-за травмы.