Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Россиянин переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.
Россиянин переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.
Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев в матче ⅛ финала турнира серии «Мастерс» в Париже был сильнее Ботика ван де Зандсхулпа в двух сетах — 6:3, 6:3.
Соперником Рублева в четвертьфинале станет австралиец Алекс де Минаур, который свой матч ⅛ финала не играл — его соперник четвертая ракетка мира Янник Синнер снялся с соревнований из-за травмы.
Де Минаур занимает тринадцатую позицию в рейтинге ATP. 24-летний австралиец имеет преимущество в личных встречах с Рублевым — 3−1. В последнем на данный момент матче между двумя теннисистами, прошедшем в 2023 году на турнире в Роттердаме, победу также праздновал Де Минаур — 6:4, 6:4.