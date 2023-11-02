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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов обыграл Романа Сафиуллина на «Мастерсе» в Париже

Шестнадцатая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал парижского турнира серии «Мастерс».

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Источник: Reuters

Карен Хачанов обыграл Романа Сафиуллина в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

Сафиуллин ранее на турнире сенсационно обыграл вторую ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.

Соперником Хачанова за выход в полуфинал парижского турнира будет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и представителем Германии Александром Зверевым. Циципас занимает седьмую позицию в мировом рейтинге, Зверев — десятую.

В другом четвертьфинале еще один российский теннисист — Андрей Рублев — встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

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