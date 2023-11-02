Карен Хачанов обыграл Романа Сафиуллина на «Мастерсе» в Париже
Шестнадцатая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал парижского турнира серии «Мастерс».
Шестнадцатая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал парижского турнира серии «Мастерс».
Карен Хачанов обыграл Романа Сафиуллина в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
Сафиуллин ранее на турнире сенсационно обыграл вторую ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.
Соперником Хачанова за выход в полуфинал парижского турнира будет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и представителем Германии Александром Зверевым. Циципас занимает седьмую позицию в мировом рейтинге, Зверев — десятую.
В другом четвертьфинале еще один российский теннисист — Андрей Рублев — встретится с австралийцем Алексом де Минауром.