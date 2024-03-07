Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Детройт
72
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Баффало
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
Футбол. Еврокубки
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
Футбол. Еврокубки
6.03
Спортинг
Аталанта
11
Все события
09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Рафаэль Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в соцсетях, что не выступит на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе.

Источник: AP 2023

В первом круге 37-летний теннисист должен был сыграть с канадцем Милошем Раоничем.

«С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть. Это также одна из причин, по которой я очень рано приехал в пустыню, чтобы потренироваться и постараться подготовиться.

Я усердно работал и тренировался. Вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелегкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Я буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом», — написал Надаль.

Бывшая первая ракетка мира побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе три раза, последний раз — в 2013 году. В 2022 году он выходил в финал турнира, где уступил американцу Тейлору Фрицу (3:6, 5:7).

Из-за травм Надаль практически полностью пропустил 2023 год. В этом году испанец провел всего три матча, последний — 5 января. Из-за травмы бедра он пропустил первый турнир «Большого шлема» Australian Open. В итоге Надаль утратил почти все рейтинговые очки и опустился на 652-е место в рейтинге АТР.

Ранее Надаль заявлял о планах закончить карьеру в этом году.

 Рафаэль Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе
Маккиннон обошел Кучерова в списке лучших бомбардиров НХЛ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь