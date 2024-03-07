Рафаэль Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в соцсетях, что не выступит на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в соцсетях, что не выступит на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе.
В первом круге 37-летний теннисист должен был сыграть с канадцем Милошем Раоничем.
«С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть. Это также одна из причин, по которой я очень рано приехал в пустыню, чтобы потренироваться и постараться подготовиться.
Я усердно работал и тренировался. Вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелегкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Я буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом», — написал Надаль.
Бывшая первая ракетка мира побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе три раза, последний раз — в 2013 году. В 2022 году он выходил в финал турнира, где уступил американцу Тейлору Фрицу (3:6, 5:7).
Из-за травм Надаль практически полностью пропустил 2023 год. В этом году испанец провел всего три матча, последний — 5 января. Из-за травмы бедра он пропустил первый турнир «Большого шлема» Australian Open. В итоге Надаль утратил почти все рейтинговые очки и опустился на 652-е место в рейтинге АТР.
Ранее Надаль заявлял о планах закончить карьеру в этом году.