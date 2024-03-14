Медведев поработал на кассе, а Рублев охранником: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f8359de8a7efaa2f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240765" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев работал на кассе сувенирного магазина и пробивал вещи покупателей. Некоторые посетители сразу узнавали его, а кто-то говорил, что он очень похож на Медведева.

«Страшно, что тебя сразу узнают — и игра закончится. Было весело. Даже если меня узнавали и просили сфоткаться, мы продолжали — вдруг кто-нибудь не узнает. Возникали забавные моменты», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Рублев был одет в форму охранника и с металлоискателем встречал гостей турнира на входе. Проходившие мимо него болельщицы перепутали россиянина с итальянцем Янником Синнером.