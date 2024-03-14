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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев поработал на кассе, а Рублев охранником: видео

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев снялись в видео в роли обслуживающего персонала на турнире в Индиан-Уэллсе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев работал на кассе сувенирного магазина и пробивал вещи покупателей. Некоторые посетители сразу узнавали его, а кто-то говорил, что он очень похож на Медведева.

«Страшно, что тебя сразу узнают — и игра закончится. Было весело. Даже если меня узнавали и просили сфоткаться, мы продолжали — вдруг кто-нибудь не узнает. Возникали забавные моменты», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Рублев был одет в форму охранника и с металлоискателем встречал гостей турнира на входе. Проходившие мимо него болельщицы перепутали россиянина с итальянцем Янником Синнером.

Также в видео приняли участие австралиец Алекс де Минуар, который помогал гостям на парковке, представительница Туниса Онс Жабер раздавала болельщикам карты и оказывала помощь в навигации. Греческая теннисистка Мария Саккари предлагала всем желающим бесплатный попкорн, а датчанин Хольгер Руне выступил в роли консультанта в магазине с символикой турнира.

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Медведев поработал на кассе, а Рублев охранником: видео
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