Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:4).
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:4).
Встреча с седьмой ракеткой мира длилась 1 час 59 минут. Медведев четыре раза подал на вылет, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из десяти.
Медведев 13-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». За выход в финал он поборется с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом. Ранее теннисисты дважды встречались между собой и оба раза победу одерживал Медведев.
В другом полуфинале сыграют вторая и третья ракетки мира — испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 млн долларов. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас, который в прошлом году в решающем матче обыграл Медведева (6:3, 6:2).