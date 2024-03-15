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09:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:4).

Источник: AP 2023

Встреча с седьмой ракеткой мира длилась 1 час 59 минут. Медведев четыре раза подал на вылет, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из десяти.

Медведев 13-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». За выход в финал он поборется с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом. Ранее теннисисты дважды встречались между собой и оба раза победу одерживал Медведев.

В другом полуфинале сыграют вторая и третья ракетки мира — испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 млн долларов. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас, который в прошлом году в решающем матче обыграл Медведева (6:3, 6:2).

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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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