Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча с седьмой ракеткой мира длилась 1 час 59 минут. Медведев четыре раза подал на вылет, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из десяти.

Медведев 13-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». За выход в финал он поборется с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом. Ранее теннисисты дважды встречались между собой и оба раза победу одерживал Медведев.

В другом полуфинале сыграют вторая и третья ракетки мира — испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.