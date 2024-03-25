Анна Калинская снялась с матча ⅛ финала турнира в Майами
25-я ракетка мира из России по состоянию здоровья не сыграет в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000.
25-я ракетка мира из России по состоянию здоровья не сыграет в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000.
Российская теннисистка Анна Калинская приняла решение сняться с матча ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Майами.
«Мне очень жаль, я была настроена сыграть сегодня, но, к сожалению, мое здоровье этого не позволяет. Спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Калинской пресс-служба WTA.
Россиянке предстояло встретиться с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари. Ранее на турнире Анна обыграла Елену Остапенко из Латвии (10-я строчка рейтинга WTA). Для россиянки это стало пятой победой над соперницами из топ-10 мирового рейтинга.
Саккари, без игры прошедшая в четвертьфинал, за выход в ½ финала сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Кис (США).