Анна Калинская снялась с матча ⅛ финала турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская приняла решение сняться с матча ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Майами.

«Мне очень жаль, я была настроена сыграть сегодня, но, к сожалению, мое здоровье этого не позволяет. Спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Калинской пресс-служба WTA.

Россиянке предстояло встретиться с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари. Ранее на турнире Анна обыграла Елену Остапенко из Латвии (10-я строчка рейтинга WTA). Для россиянки это стало пятой победой над соперницами из топ-10 мирового рейтинга.