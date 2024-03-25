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19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Калинская снялась с матча ⅛ финала турнира в Майами

25-я ракетка мира из России по состоянию здоровья не сыграет в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000.

Источник: AP 2023

Российская теннисистка Анна Калинская приняла решение сняться с матча ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Майами.

«Мне очень жаль, я была настроена сыграть сегодня, но, к сожалению, мое здоровье этого не позволяет. Спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Калинской пресс-служба WTA.

Россиянке предстояло встретиться с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари. Ранее на турнире Анна обыграла Елену Остапенко из Латвии (10-я строчка рейтинга WTA). Для россиянки это стало пятой победой над соперницами из топ-10 мирового рейтинга.

Саккари, без игры прошедшая в четвертьфинал, за выход в ½ финала сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Кис (США).

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