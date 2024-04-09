Джокович предположил, когда Синнер станет первой ракеткой мира

На данный момент Джокович является первой ракеткой мира, он удерживает эту строчку на протяжении 420 недель. 8 апреля Джокович стал самым возрастным лидером рейтинга. Новак превзошел достижение швейцарского теннисиста Роджера Федерера на один день. Федерер был первым номером рейтинга в возрасте 36 лет и 320 дней.

1 апреля Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами и отобрал у Карлоса Алькараса звание второй ракетки мира.

«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров и думать о том, чтобы набирать очки. Для меня на данный момент в приоритете сыграть лучше всех в блоке от “Ролан Гаррос” до US Open, проходящем через Уимблдон и Олимпиаду», — приводит слова Джоковича La Repubblica.

Ранее 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сообщил, что Ненад Зимонич стал его тренером на турнире в Монте-Карло. В конце марта Джокович прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем. С ним серб выиграл 12 турниров «Большого шлема». Иванишевич вошел в тренерский штаб Джоковича в 2018 году.

Сегодня, 9 апреля, сербский теннисист сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло.