Джокович предположил, когда Синнер станет первой ракеткой мира
Сербский теннисист Новак Джокович предположил, когда итальянец Янник Синнер, занимающий второе место, может возглавить мировой рейтинг.
Сербский теннисист Новак Джокович предположил, когда итальянец Янник Синнер, занимающий второе место, может возглавить мировой рейтинг.
На данный момент Джокович является первой ракеткой мира, он удерживает эту строчку на протяжении 420 недель. 8 апреля Джокович стал самым возрастным лидером рейтинга. Новак превзошел достижение швейцарского теннисиста Роджера Федерера на один день. Федерер был первым номером рейтинга в возрасте 36 лет и 320 дней.
1 апреля Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами и отобрал у Карлоса Алькараса звание второй ракетки мира.
«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров и думать о том, чтобы набирать очки. Для меня на данный момент в приоритете сыграть лучше всех в блоке от “Ролан Гаррос” до US Open, проходящем через Уимблдон и Олимпиаду», — приводит слова Джоковича La Repubblica.
Ранее 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сообщил, что Ненад Зимонич стал его тренером на турнире в Монте-Карло. В конце марта Джокович прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем. С ним серб выиграл 12 турниров «Большого шлема». Иванишевич вошел в тренерский штаб Джоковича в 2018 году.
Сегодня, 9 апреля, сербский теннисист сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло.